СМИ: Коутиньо намерен покинуть «Барселону»

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Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно.
СМИ: Коутиньо намерен покинуть «Барселону»
  • ©Pablo Morano/AFLO

Как сообщает Cadena Ser, бразильский футболист недоволен своим выступлением в составе «Барселоны» и хочет сменить обстановку. Отмечается, что Коутиньо уже сообщил о своём намерении покинуть клуб как своим агентам, так и руководству каталонской команды.

За свою карьеру Коутиньо выступал за «Интер», «Васко да Гама», «Эспаньол» и «Ливерпуль», из которого перебрался в «Барселону» в 2018 году. За каталонский клуб он провёл 75 матчей и забил 21 мяч.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

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