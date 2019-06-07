СМИ: Коутиньо намерен покинуть «Барселону»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena Ser, бразильский футболист недоволен своим выступлением в составе «Барселоны» и хочет сменить обстановку. Отмечается, что Коутиньо уже сообщил о своём намерении покинуть клуб как своим агентам, так и руководству каталонской команды.

За свою карьеру Коутиньо выступал за «Интер», «Васко да Гама», «Эспаньол» и «Ливерпуль», из которого перебрался в «Барселону» в 2018 году. За каталонский клуб он провёл 75 матчей и забил 21 мяч.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».