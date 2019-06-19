Гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что, помимо армейцев, на хорватского полузащитника команды Николу Влашича претендовала команда из итальянской Серии А.

«Предметный интерес был у одного из клубов Серии А», — цитирует функционера Sport24.

По его словам, переговоры о трансфере игрока из английского «Эвертона» были достаточно сложными, так как хавбеком интересовались многие коллективы из топовых чемпионатов.

«К сожалению, мы не попали в новый сезон Лиги чемпионов, но тем ценнее для нас этот трансфер. Он усилит не только ЦСКА, но и весь российский чемпионат, сделает его ярче, быстрее», — добавил Бабаев.

21-летний Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. 19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста.

Ранее отец Влашича заявил, что счастлив трансферу сына в ЦСКА.