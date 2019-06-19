Отец Влашича о трансфере сына в ЦСКА: мы очень счастливы
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«Это случилось. Мы очень счастливы, что всё наконец произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя», — цитирует Влашича-старшего «Чемпионат».
21-летний Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. 19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатил «Эвертону» за Влашича €15,7 млн.