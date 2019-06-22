Домашний турнир Салаха, звёздный час Мане и дебют VAR: чем интересен Кубок Африки по футболу

В Египте стартовал 32-й Кубок африканских наций по футболу. Лидер хозяев Мохамед Салах при поддержке домашних трибун постарается завоевать трофей, который для его команды может стать восьмым. Один из главных фаворитов турнира — сборная Сенегала во главе с партнёром нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Между тем экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса попытается помочь одержать победу команде Нигерии. Чем интересен КАН — в материале RT.

Перенос турнира на лето и увеличение числа участников

Кубок Африки неизменно вызывает интерес у болельщиков по всему миру благодаря своей колоритности и непредсказуемости. За нынешним же турниром следует наблюдать ещё и потому, что он во многом получится революционным.

Во-первых, Кубок африканских наций (КАН) впервые в истории пройдёт не зимой, а летом. Время проведения соревнований сдвинули в угоду европейским клубам, которые были крайне недовольны отъездом игроков прямо посреди сезона.

Теперь Кубок Африки будет проходить в период межсезонья, однако это усложнит жизнь уже самим футболистам, чей отпуск существенно сократится. Так, у Мохамеда Салаха после триумфа в Лиге чемпионов на отдых осталось всего несколько недель. При этом только на клубном уровне нападающий провёл в минувшем сезоне 52 матча.

Дополнительной проблемой стало и то, что игрокам-мусульманам не хватало времени на восстановление после Рамадана. В связи с этим старт турнира перенесли на 21 июня. Завершится же он 19 июля.

Также сильно изменилось и количество участников КАН. В Африканской конфедерации футбола (АКФ) решили не отставать от мирового тренда и увеличили число команд, которые поборются за трофей в финальной стадии, с 16 до 24. При этом в отборочном этапе стартовала 51 сборная.

В результате формат проведения КАН стал идентичным формату проведения чемпионата Европы. 24 команды-финалистки поделили на шесть групп по четыре в каждой. Напрямую в плей-офф, стартующий со стадии 1/8 финала, попадут коллективы, занявшие первые две строчки в своих квартетах, а также четыре лучшие команды из числа финишировавших третьими.

Расширение состава участников КАН привело к тому, что в Египет приехали ряд откровенно слабых сборных. Например, дебютировать в турнире предстоит совсем скромным Мадагаскару, Мавритании и Бурунди.

Мало того, что эти команды сильно уступают в классе фаворитам, так ещё и не всегда способны найти средства на поездку. В частности, в Бурундийской федерации футбола признались, что у команды попросту нет денег на путешествие в Египет, и призвали соотечественников помочь финансово. К счастью, решить проблему всё же удалось, и «ласточки» прилетели на исторический для себя турнир.

В непростой ситуации оказалась и сборная Зимбабве. Местные футболисты до Египта добрались, но грозились бойкотировать матчи КАН, пока им не выплатят долги по премиальным. В данной ситуации также был найден компромисс, и зимбабвийцы вышли на стартовую игру с хозяевами, причём в подтрибунных помещениях устроили колоритные пляски.

Организационная неудача Камеруна и сильная жара

Первыми же от увеличения числа участников КАН пострадали действующие чемпионы — камерунцы. Именно они должны были принять отчётный турнир, но осенью прошлого года АКФ объявила о переносе соревнований в Египет из-за неготовности стадионов в Камеруне.

В Египте же проблем с инфраструктурой нет, тем более «фараоны» принимали КАН в 2006-м. На этот раз матчи континентального первенства пройдут на шести стадионах в четырёх городах. При этом три арены расположены в Каире, в том числе Каирский международный стадион, вмещающий более 70 тыс. зрителей.

Пожалуй, единственной проблемой для участников и болельщиков станет сильная жара. В июне и июле температура в Египте может достигать +40 °С. В связи с этим организаторы предусмотрели в каждом матче сразу четыре паузы «на водопой».

Другим новшеством турнира станет VAR, которая будет доступна судьям начиная с четвертьфиналов. Правда, использование этой системы в Африке иногда приводит к скандалам. Так, во время финала местной Лиги чемпионов выяснилось, что система не работала, поскольку не было доставлено всё необходимое оборудование. В результате матч был переигран.

Непредсказуемая борьба и отсутствие футболистов из РПЛ

Неудивительно, что перенос КАН в Египет автоматически сделал сборную этой страны главным фаворитом турнира. Команда выигрывала Кубок Африки рекордные семь раз и намерена сделать это вновь на глазах у собственных болельщиков.

Разумеется, основные надежды египтян связаны с Салахом. На родине нападающий «Ливерпуля» и без того является национальным героем, а в преддверии турнира уровень народного обожания футболиста попросту зашкаливал.

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Впрочем, «фараоны» сильны не одним Салахом. Обращают на себя внимание и немало поигравший в АПЛ защитник Ахмед Хегази, полузащитник «Арсенала» Мохаммед эль-Ненни, нападающий турецкого клуба «Касымпаши» Трезеге и форвард греческого «Олимпиакоса» Ахмед Хассан.

В целом египтяне на домашнем турнире предстанут перед болельщиками в довольно сбалансированном составе без откровенно слабых мест. Разве что вратарь-ветеран Эссам Эль-Хадари уже завершил международную карьеру.

Однако самую мощную по составу команду на КАН привезли сенегальцы. По расчётам авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 23 футболистов «львов Теранги» составляет почти 400 млн.

У эпатажного тренера Алиу Сиссе, который запомнился многим по чемпионату мира, в каждой линии есть настоящие звёзды: Садио Мане («Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Наполи»), Исмаила Сарр («Ренн»), Идрисса Гейе («Эвертон»), Бальде Кейта («Интер»).

С таким составом сенегальцы вполне способны побороться за первую в истории победу на КАН. Пока же наивысшим достижением для них является выход в финал в 2002-м.

Традиционно сильна и сборная Кот-д’Ивуара, которая может похвастать наличием таких ярких исполнителей, как Николя Пепе («Лилль»), Вильфрид Заа («Кристал Пэлас»), Серж Орье («Тоттенхэм») и Франк Кессье («Милан»). Главное же, что все лидеры «слонов» молоды и жадные до побед.

Не стоит сбрасывать со счетов и традиционно сильные по африканским меркам сборные Ганы, Камеруна, Нигерии, Алжира и Марокко.

К слову, в составе нигерийцев приехал на турнир экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса. В настоящий момент форвард с переменным успехом выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

А вот РПЛ на турнире оказалась не представлена вовсе. До последнего претендовал на попадание в заявку сборной Камеруна полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль, но в итоге главный тренер действующих чемпионов Кларенс Зеедорф футболиста в Египет не взял.

При этом примут участие в турнире игроки, представляющие чемпионаты Литвы, Индии и Люксембурга.