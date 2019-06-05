Ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран

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Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила переиграть ответный поединок финала местной Лиги чемпионов между «Эсперансом» из Туниса и марокканским «Видадом».
Ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран
  • © Reuters

Первый матч между этими соперниками завершился вничью — 1:1. Во втором поединке при счёте 1:0 в пользу «Эсперанса» игрок «Видада» забил гол, который арбитр отменил. Судье не удалось воспользоваться подсказкой системы VAR, так как она не работала. В знак протеста команда «Видада» в полном составе ушла в раздевалку. Матч не был доигран, а судья присудил победу «Эсперансу».

«Матч будет сыгран повторно за пределами территории Туниса. «Эсперанс» должен будет вернуть в генеральный секретариат CAF медали и трофей. Поединок состоится после Кубка африканских наций, точная дата игры определится позже», — сказал советник президента CAF Эди Амель, которого цитирует AFP.

Кубок африканских наций состоится в Египте с 21 июня по 18 июля.

Ранее сообщалось, что Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ.

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