Сборная Зимбабве может бойкотировать КАН-2019 из-за невыплаты премий

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Сборная Зимбабве по футболу может бойкотировать Кубок африканских наций 2019 года из-за невыплаты игрокам премий.
Сборная Зимбабве может бойкотировать КАН-2019 из-за невыплаты премий
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает Associated Press, футболисты отказались выходить на тренировку, потребовав выплаты премий за квалификацию на турнир.

Отмечается, что прошедшие в этот же день переговоры не дали результата.

Сборная Зимбабве должна стать соперником хозяев турнира в матче открытия соревнований, который пройдёт вечером 21 июня.

Ранее сообщалось, что сборная Камеруна отложила вылет на КАН-2019 из-за финансовых разногласий.

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