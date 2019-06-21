Сборная Зимбабве может бойкотировать КАН-2019 из-за невыплаты премий
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Как сообщает Associated Press, футболисты отказались выходить на тренировку, потребовав выплаты премий за квалификацию на турнир.
Отмечается, что прошедшие в этот же день переговоры не дали результата.
Сборная Зимбабве должна стать соперником хозяев турнира в матче открытия соревнований, который пройдёт вечером 21 июня.
Ранее сообщалось, что сборная Камеруна отложила вылет на КАН-2019 из-за финансовых разногласий.