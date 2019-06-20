«Хотим выразить благодарность»: Черчесов, Дзюба и Загитова посетили прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, игроки Артём Дзюба, Алан Дзагоев и Владимир Габулов, а также олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристка Алина Загитова приняли участие в прямой линии с Владимиром Путиным. Наставник национальной команды ещё до начала трансляции признался, что привык отвечать на вопросы, а не задавать их. Между тем нападающий «Зенита» отметил, что вопросов к главе государства у него не было, он лишь хотел поблагодарить Путина за организацию чемпионата мира 2018 года.

«Отвык задавать вопросы»

В Москве состоялась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой граждане России и жители других стран имели возможность задать главе государства интересующие их вопросы в режиме реального времени. Помимо экономических, социальных, политических и многих других тем, речь шла и о спорте.

В студии присутствовали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, а также бывший вратарь национальной команды Владимир Габулов, в настоящее время занимающий пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии. Им не удалось пообщаться с президентом, однако появление в студии на столь важном мероприятии стало для них событием.

Так, перед началом прямого эфира Черчесов признался, что испытывает волнение, так как для него подобный формат непривычен. При этом он не стал раскрывать, что хотел бы спросить у Путина.

«Это то место, где наконец-то можно задать вопрос. Я даже растерялся, потому что два с половиной года вопросы задают только мне. Все они начинаются с «почему» и «зачем». Отвык от такого. Давайте лучше посмотрим», — отметил наставник.

Однако и на этот раз Черчесову пришлось ответить на несколько вопросов. Так, ведущие прямого эфира спросили, примет ли участие сборная России в чемпионате Европы 2020 года и стоит ли болельщикам ехать в Санкт-Петербург, где состоятся четыре матча в рамках финальной части турнира.

«Вам — да, стоит. Нам обязательно. Мы как бы в придачу», — пошутил специалист.

На данный момент национальная команда занимает второе место в своей группе, одержав три победы (над сборными Казахстана, Сан-Марино и Кипра), а также потерпев одно поражение (от Бельгии).

В свою очередь, Дзюба посетил мероприятие для того, чтобы сказать спасибо президенту страны за организацию чемпионата мира 2018 года.

«Хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто так популяризировал футбол. Сейчас много мальчишек занимаются этим видом спорта — это потрясающе. Вопросов у меня нет», — признался нападающий.

В преддверии прямой линии Загитова рассказала, какой вопрос задала бы главе государства, если бы ей представилась такая возможность.

«Хотела бы спросить у Путина, возможно ли такое, что Россия проведёт крупные международные соревнования, такие как чемпионат мира по фигурному катанию», — отметила фигуристка.

Дзюба поддержал олимпийскую чемпионку Пхёнчхана.

«Согласен с Загитовой. Чемпионат мира по фигурному катанию можно и нужно провести в Москве, Санкт-Петербурге. Потому что мы увидели, каким грандиозным был мундиаль», — добавил капитан сборной.

Последний раз первенство планеты по фигурному катанию состоялось в Москве в 2011 году. На нём россиянам удалось завоевать две медали — Артур Гачинский занял третье место среди мужчин, а Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали обладателями серебряных наград в соревнованиях спортивных пар.

«Важное направление работы»

Что касается непосредственно прямой линии, продлившейся более четырёх часов, то на ней в первую очередь шла речь о социальной составляющей спорта. Так, Путин положительно оценил некоммерческий проект по строительству крытых спортивных манежей на территориях учебных заведений. Он отметил, что необходимо облегчить осуществление данной задумки.

«Поговорю по поводу данного вопроса с властями Москвы и Санкт-Петербурга и другими коллегами. Главное — обеспечение бесперебойной и качественной работы учебных заведений. В целом это правильный проект, который способствует развитию межшкольных, межвузовских соревнований. Очень важное направление», — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства получил приглашение сыграть в хоккей от владельца пензенской кондитерской фабрики Николая Кузякова.

«У нас сильно развита хоккейная школа, мы выпустили много спортсменов уровня национальных команд. Вы играли в хоккей в Сочи, наш губернатор тоже занимается этим видом спорта. А у меня есть мечта выйти с вами на одну площадку в городе Пензе», — признался Кузяков.