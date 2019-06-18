«Газон задыхается и сгорает»: как концерты на стадионах наносят вред футбольным полям

На стадионе «Динамо» разрешили провести матч за Суперкубок России по футболу, несмотря на проблемы с газоном после концерта группы Kiss. Летом на многих аренах проходят масштабные выступления, которые наносят серьёзный вред травяному покрытию. Так, выступление группы «Ленинград» негативно сказалось на состоянии газона на «Открытие Арене», а шоу британского коллектива Muse стало серьёзным испытанием для поля «Лужников». Несмотря на то что агрономы могут восстановить газон за 10—14 дней, в футбольном сообществе предлагают не устраивать концерты на стадионах.

Согласно новому календарю РПЛ и РФС, новый футбольный сезон-2019/20 официально откроется 6 июля на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. В борьбе за Суперкубок сойдутся обладатель Кубка России «Локомотив» и чемпион страны «Зенит». О месте проведения игры было известно заранее, а в рамках тестовых мероприятий на реконструированной арене состоялся матч 30-го тура между «Динамо» и «Арсеналом». Однако в итоге проведение титульного матча за две с половиной недели до назначенной даты оказалось под вопросом.

Коррективы в план чуть было не внёс концерт американской рок-группы Kiss, прошедший на «Динамо» 13 июня. Агрономы спортивной арены констатировали неутешительные последствия — газон серьёзно пострадал из-за многотысячной толпы зрителей.

Во вторник, 18 июня, покрытие арены осмотрела специальная комиссия, которая разрешила провести на стадионе матч за Суперкубок, однако поручила службам площадки привести покрытие в должный вид.

«Поле немного подпортилось, особенно тот пятачок, где была размещена сцена. Время исправить ситуацию ещё есть. В «Динамо» нам гарантировали, что к намеченной дате проведут необходимые работы и устранят проблему», — цитирует ТАСС главу комиссии по сертификации стадионов Александра Зоркова.

В похожей ситуации оказался и стадион столичного «Спартака», на котором выступила группа «Ленинград». Несмотря на все усилия агрономической службы «Открытие Арены», новый газон также не выдержал нагрузку. При этом, как пояснил коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко, в клубе просчитывали возможный ущерб от проведения культурно-массового мероприятия.

Кроме того, в Тушине запланировано ещё одно большое выступление. 29 июня, за месяц до первого домашнего матча «Спартака» в новом сезоне, на «Открытие Арене» выступит коллектив «Машина времени».

«К моменту проведения концерта «Ленинграда» наше поле проходило стадию реновации и находилось в самом начале процесса формирования газона. После проведения концерта показатели остались в прогнозируемом ранее диапазоне. В данный момент на поле проводятся необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем к футбольному сезону», — цитирует функционера официальный сайт красно-белых.

Стоит отметить, что порча газона после проведения подобных мероприятий — не ошибка служб, следящих за его состоянием, а процесс, которого невозможно избежать.

«О газоне мало кто думает»

Как рассказал RT источник в одном из ведущих клубов РПЛ, трава на стадионе портится главным образом из-за защитного материала, из которого делается настил, превращающий футбольные поля в сцены и танцполы.

«К сожалению, о газоне мало кто думает, материал для защитных настилов дешёвый. Он плохо пропускает свет и воздух. Всё это катастрофически сказывается на газоне, особенно в тот период, когда он только всходит. Крайне опасны плиты, на которых устанавливается сцена. Мало того, что они очень тяжёлые, так ещё и возводятся за неделю до концерта. За пять-шесть дней под таким каркасом трава просто сгорает и задыхается. Это неизбежно. Если газон не погибнет совсем, он как минимум заболеет. На практике после любого концерта повреждено от 30% до 80% покрытия», — рассказал источник.

При этом, как пояснили RT представители РПЛ, реанимировать газоны, особенно при очаговом повреждении, можно. Подобные работы по выращиванию новой травы занимают не больше 10—14 дней. Так, с учётом благоприятной погоды газоны «Динамо» и «Спартака» должны прийти в норму к началу сезона.

И всё же часть экспертов и представителей футбольного мира выступают против использования футбольных арен в качестве концертных площадок.

Так, экс-наставник ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев в разговоре с RT заявил, что футбольным клубам стоит забыть о финансовой выгоде и не отдавать свои арены певцам и артистам.

«На футбольных стадионах должен быть футбол! Именно за счёт этого мы и должны существовать. За счёт полных трибун, за счёт интереса, а не за счёт выступления звёзд мировой эстрады. Для этого есть театральные площадки. Портить газон ради выгоды? Футбольное поле — это сердце игры, от которого зависит и качество выступления наших команд. Безусловно, сейчас всё это делается не от хорошей жизни, а с целью заработать и поддержать наши стадионы, которые остались после ЧМ. Но нужно искать способы избежать этого», — заявил специалист.

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков признал, что концерты на футбольных стадионах во многом проводятся с целью решения финансовых проблем.

«Стадионы ищут дополнительный доход, пытаются зарабатывать за счёт концертов. Но надо уметь совмещать эти вещи. Сейчас клубы и представители арен работают в направлении, которое позволило бы сохранить состояние поля после концертов», — приводит слова Зоркова «Чемпионат».

«От нас ничего не зависит»

Отметим, что концертный тур «Ленинграда» продолжится. Группа из Санкт-Петербурга выступит ещё на нескольких аренах ЧМ-2018. Так, согласно расписанию гастролей, 20 июня Сергей Шнуров даст концерт на стадионе в Нижнем Новгороде, 30 июня — в Самаре. Также в планах коллектива проведение шоу на аренах Волгограда, Ростова и Екатеринбурга.

Часть клубов уже выступили с просьбой рассмотреть возможность переноса даты концерта. Так, по словам PR-службы ФК «Ростов», донская команда надеется, что выступление «Ленинграда» перенесут.

«Мы предлагаем перенести концерт на более ранние даты. Это 31 августа — 1 сентября, а не 13 сентября как запланировано в туре. Ведь 15-го, согласно новому календарю, мы играем с «Ахматом», — приводит слова представителя «Ростова» «Спорт-Экспресс».

В Самаре разделяют опасения по поводу плотного расписания. Выступление «Ленинграда» состоится за две недели до домашнего матча «Крыльев Советов» с ЦСКА, однако повлиять на ситуацию футбольные клубы не могут. Об этом в разговоре с RT рассказал генеральный директор самарской команды Виталий Шашков.

«От нас ничего не зависит. Стадион нам не принадлежит. Ни клубу, ни городу. Он находится в ведении управляющей компании «Спорт Инжиниринг». Такая же ситуация с Калининградом, Нижним Новгородом, Саранском, Волгоградом, Ростовом и Екатеринбургом. Нас не спрашивают, можно проводить или нельзя. Если газон испортят, то кто-то будет виноват. Что нам делать? Мы заявили резервную арену — свой старый «Металлург», там искусственный газон, — чтобы уже точно не было никаких проблем и эксцессов», — пояснил футбольный чиновник.

Стоит отметить, что как популярная концертная площадка этим летом используется и главный стадион России — «Лужники», где в октябре сборной России предстоит провести матч отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией.

На поле БСА при полном аншлаге уже состоялось выступление популярной британской рок-группы Muse. Кроме того, 21 июля на арене выступит легендарный американский коллектив Metallica, а 29-го — немецкий Rammstein. И несмотря на то что немецкие музыканты планируют привести и установить на поле более 50 фур светового и звукового оборудования, руководство «Лужников» уверяет, что газон будет в идеальном состоянии к началу футбольного сезона.