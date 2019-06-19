«Безалаберность и невежество»: Пахноцкая о допинговом скандале в Чувашии, дисквалифицированном тренере и угрозах

Допинговый скандал в Чувашии — результат безалаберности и невежества. Об этом в интервью RT заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По её словам, в ближайшие дни будут заведены дела на 33 местных спортсменов, замешанных в нарушениях антидопинговых правил. Также функционер рассказала, как в Киргизии семерых легкоатлетов уличили в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным, и сообщила об угрозах в свой адрес.

«Расследование в Чувашии велось с июля 2017-го»

— Российский спорт на днях потряс громкий допинговый скандал в Чувашии. Сколько велось наблюдение за нарушителями?

— Не совсем правильно говорить, что мы просто сидели и наблюдали. Велась аналитическая деятельность. На место порядка 15 раз выезжали сотрудники отдела расследований РУСАДА. Первое нарушение зафиксировали ещё в июле 2017-го. Тогда был использован запрещённый метод в отношении несовершеннолетнего — инфузия, то есть внутривенная инъекция определённых лекарственных препаратов объёмом более 100 мл в течение 12 часов. Антидопинговые правила в данном случае были нарушены как спортсменом, так и лицом, которое использовало в его отношении данный способ.

— Что произошло дальше?

— Поскольку для персонала и спортсменов существует сразу две статьи в УК РФ, РУСАДА обратилось в правоохранительные органы. Но по каким-то причинам ответа мы ждали более трёх месяцев. В результате дело не стали открывать из-за отсутствия состава преступления.

Реакции мы добились, только когда обратились к одному из инициаторов принятия двух упомянутых законов об уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил — депутату Госдумы Дмитрию Свищёву. После этого нам заявили, что в момент, когда всех знакомили с соответствующими поправками в УК, данный сотрудник находился в отпуске. На основании этого уголовное дело было прекращено, а сейчас его не могут возобновить, поскольку вышел срок давности, хотя мы опросили более 150 человек, была получена масштабная доказательная база.

— Но на данный момент расследования идут в отношении 33 атлетов?

— Верно. Все они подозреваются в использовании запрещённого метода внутривенных инфузий. В ближайшее время количество вырастет до 60 в общей сложности.

— Когда в отношении них будут возбуждены дела?

— В ближайшие дни. Это происходит в тот момент, когда спортсмен получает официальное уведомление, а информируется он не только письмом. Что же касается конкретных имён, мы не называем их, пока не будут вынесены санкции. У атлетов будет возможность представить свою позицию, которую рассмотрит соответствующее подразделение РУСАДА. Затем дела заслушают в первой инстанции — дисциплинарно-антидопинговом комитете.

— По информации СМИ, половина обвиняемых в нарушении антидопинговых правил — несовершеннолетние.

— Порядка 30%. Но на момент, когда расследование начиналось, несовершеннолетних было больше.

— Вас удивило, что в процессе было замешано так много людей?

— Конечно, ведь в последние годы мы немало говорили о проблеме допинга в спорте и ещё больше делали в этом направлении. В результате данную тему обсуждают уже не только в узкопрофильной аудитории, но и в общественно-политических СМИ. Казалось, нужно просто подтянуть знания там, где их не хватает. РУСАДА предоставляет для этого все возможности. Сотрудники агентства регулярно выезжают в регионы, мы сотрудничаем с университетами, на сайте опубликован бесплатный онлайн-курс.

— Можно ли говорить о глобальной допинговой проблеме в республике?

— Не думаю, что речь идёт о системе. Скорее это безалаберность, безответственность и невежество.

— При этом глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал информацию о допинговом скандале «фейковыми новостями»...

— Значит, человек не осведомлён о том, что происходит. Наверное, первую реакцию Игнатьева можно назвать эмоциональной. В свою очередь, мы никогда не озвучиваем никаких подозрений, пока не получим железных доказательств. Поэтому СМИ иногда дают какую-то информацию раньше РУСАДА. Думаю, главе Чувашии стоит ознакомиться с предоставленными материалами.

— Журналист Хайо Зеппельт после произошедшего уже написал, что допинговая культура в России не поменялась. Что можете ответить ему?

— Это поверхностный взгляд. Зеппельт имеет право на комментарии, поскольку информация о допинговом скандале в Чувашии появилась в публичном доступе. Но опять же необходимо отметить, что отдел расследований РУСАДА работает на полную мощность, и мы видим результаты на деле, а не на словах. Второй момент: несколько раз в год я встречаюсь с представителями спортивных федераций, региональных министерств спорта и самими атлетами и могу сказать, что наблюдается колоссальный прогресс. Если раньше по отношению к нам ощущалось неприятие, то теперь люди готовы сотрудничать и работать.

«Главная проблема ВФЛА заключается в тренерском составе»

— Другим громким скандалом стало обнаружение на сборах российских легкоатлетов в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина. Как удалось выявить это нарушение?

— Это тоже была долгая «осада». Дело в том, что статья за сотрудничество с дисквалифицированными тренерами имеет свои особенности. После первого нарушения спортсмен получает предупреждение. Повторное карается дисквалификацией. При этом речь идёт о профессиональном сотрудничестве со специалистом, процессе совместной работы, а не о визитах в ресторан или дружеской встрече. И у нас должны быть доказательства.

— Как долго следили за деятельностью Казарина?

— В Киргизии тренировки с участием Казарина проходили в достаточно пустынной местности, и там сложно было оставаться незамеченным. Сотрудники РУСАДА совершили несколько выездов и получили видеодоказательства сотрудничества семерых спортсменов со специалистом. При этом дело бегуна Артёма Денмухаметова было передано в независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU). Ещё одна спортсменка на тот момент уже была дисквалифицирована за сдачу положительной пробы. Наконец, в отношении четверых легкоатлетов возбуждены дела, поскольку они как раз повторно попались на работе с Владимиром. В прошлый раз их под роспись уведомили о нарушении.

— Российские легкоатлеты продолжают попадаться на допинге. За год дисквалифицировали почти 30 человек. Это свидетельствует о не самой качественной работе ВФЛА?

— Не совсем корректно оценивать работу федерации со стороны. Это сложный вопрос. На мой взгляд, главная проблема ВФЛА на сегодняшний день заключается в тренерском составе, опытных специалистах, которые практикуют много лет. Они начинали трудиться, когда не было настолько сильной антидопинговой системы ни в России, ни в мире. Таким тренерам в силу возраста тяжело изменить своё мировоззрение, и они продолжают двигаться по проторенной дорожке. Но мне встречаются и разумные, здравомыслящие люди с правильными ценностями и подходом.

— Следовательно, основная проблема в мировоззрении?

— К сожалению, некоторые вне зависимости от возраста позволяют себе использовать мошеннические методы. Но куда больше группа невежественных людей, которые до сих пор не знают правил. Банальная ситуация: спортсмены, простудившись, ленятся проверить в бесплатном мобильном приложении, является ли то или иное лекарство запрещённым.

— Ранее вы говорили, что порой публично не объявляете о расследованиях до обнародования доказательств. Ведутся ли в данный момент какие-либо расследования?

— В РУСАДА этот процесс не останавливается никогда. Не бывает такого, что сотрудники агентства просто сидят на месте и ждут какого-то сигнала. Нужно понимать, что состав РУСАДА по сравнению с предыдущим периодом обновился на 95 %, и все сотрудники являются людьми идейными и увлечёнными. Мы верим, что ситуацию можно изменить. Да и чистых спортсменов гораздо больше, чем грязных. Наша задача состоит в том, чтобы у добросовестных атлетов была возможность соревноваться честно.

«Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?»

— Не опускаются ли у вас руки, когда видите, что спортсмены продолжают нарушать правила, например по-прежнему работают со специалистами вроде Казарина?

— Нет, тем более по этому вопросу РУСАДА сотрудничает и с Министерством спорта. Теперь прежде чем присудить спортсмену какое-то звание, у нас запрашивается информация о его допинговой истории, чтобы нарушители не имели возможности быть отмеченными на таком уровне.

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— Порой кажется, что РУСАДА одиноко в своей борьбе. Ощущаете ли поддержку со стороны российских спортивных федераций?

— Нам тоже иногда так кажется… (Смеётся.) С одной стороны, это философский вопрос, поскольку задача агентства в первую очередь состоит в том, чтобы предотвратить нарушение антидопинговых правил. Если сделать это не получилось — зафиксировать преступление и наказать нарушителя. Поэтому приятной для всех деятельность РУСАДА быть не может. Но мы и не хотим нравиться всем. Наша цель, как я уже сказала, — предотвратить и образумить. Ведь проблема допинга прежде всего культурологическая. Как только культурный уровень поднимется, снизится количество нарушений.

— Недавно вы рассказали, как в телефонном разговоре вам угрожал бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев. Чем закончилась та история?

— Она случилась ещё прошлой весной, но в последнее время стала особенно популярной в СМИ. Киреев позвонил мне, когда мы требовали у мордовских ходоков чётко указывать своё местонахождение, чтобы не нарушать правила системы ADAMS. Причём Киреев позвонил на мой рабочий номер, а в этот момент рядом со мной в кабинете находилась эксперт WADA и коллеги из отдела расследований.

— Что он сказал вам?

— Примерно следующее: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» Всё это было сказано в полушутливой форме, но я поняла, что человек несколько переоценил свою значимость.

— Последовали ли извинения с его стороны?

— Спустя несколько дней у нас было совещание в Министерстве спорта по совершенно другим вопросам, и там он принёс извинения. Этому предшествовала жёсткая беседа Киреева с руководителем РУСАДА Юрием Ганусом.