Глава Чувашии — о допинговом скандале в регионе: это что-то надуманное

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Глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что новости о допинговом скандале в регионе не являются правдивыми.
Глава Чувашии — о допинговом скандале в регионе: это что-то надуманное
  • РИА Новости

«Пока это всё как фейковые новости. Я никаких материалов не видел по поводу того, что сегодня говорят, необходима комплексная оценка. Спортсмены нашей республики никогда допингом не увлекались. Скорее всего, можно предположить, что это что-то надуманное», — цитирует чиновника РБК.

17 июня стало известно, что после расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении 33 чувашских спортсменов из 10 видов спорта планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел.

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