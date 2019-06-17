Стали известны некоторые подробности по допинговому скандалу в Чувашии

Появились некоторые подробности допингового скандала в Республике Чувашия с участием российских спортсменов.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на слова заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, среди фигурантов дела 19 легкоатлетов, два из которых — паралимпийцы, пять велосипедистов, боксёр и гимнаст.

Отмечается, что некоторые из участников скандала являются действующими членами сборной России.

Также, по информации издания, причиной возможного делопроизводства по спортсменам является сотрудничество с дисквалифицированным врачом.

Ранее стало известно, что РУСАДА откроет дела по 33 спортсменам из Чувашии за нарушение антидопинговых правил.