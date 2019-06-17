РУСАДА откроет дела по 33 спортсменам из Чувашии за нарушение антидопинговых правил

Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявил многочисленные нарушения в одном из спортивных училищ Республики Чувашия.

«В период с июня 2017 года по июнь 2019 года отдел расследований РУСАДА проводил серию мероприятий, по итогам которых были обнаружены и зафиксированы факты использования запрещённого метода в одном из спортивных училищ Республики Чувашия. В результате проведённой проверки выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия. В настоящее время по 33 спортсменам запланировано открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — сообщает заявление на официальном сайте РУСАДА.

Также в сообщении сказано, что по итогам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и их персоналом.

Ранее в РУСАДА заявили, что отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии.