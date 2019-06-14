РУСАДА: отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии
- РИА Новости
Об этом она сообщила ТАСС.
Отмечается, что Казарин работал с семерыми спортсменами.
66-летний специалист в 2015 году стал участником крупного допингового скандала, когда бегунья Юлия Степанова обвинила его в систематическом использовании запрещённых препаратов. Ряд спортсменов, работавших с тренером, были дисквалифицированы.
Ранее IAAF отстранила легкоатлета Артёма Денмухаметова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.