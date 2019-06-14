IAAF отстранила легкоатлета Денмухаметова по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Российский легкоатлет Артём Денмухаметов, специализирующийся на беге на 400 м, отстранён на время расследования в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), причиной отстранения 26-летнего спортсмена стало сотрудничество с дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным.

66-летний специалист в 2015 году стал участником крупного допингового скандала, когда бегунья Юлия Степанова обвинила его в систематическом использовании запрещённых препаратов. Ряд спортсменов, работавших с тренером, были дисквалифицированы.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене высказалась о возможном отзыве её нейтрального статуса.