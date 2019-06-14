Ласицкене высказалась о возможном отзыве её нейтрального статуса

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала слова главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина возможном отзыве у неё нейтрального статуса за критику организации.
Ласицкене высказалась о возможном отзыве её нейтрального статуса
  • Reuters

«Удивлена, на самом деле нет, попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА. Что ждёт главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочёл умолчать… Прорвёмся!» — написала Ласицкене в своём Instagram.

26-летняя спортсменка критически высказалась о руководстве ВФЛА, комментируя решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать организацию в правах, после чего Шляхтин заявил, что у неё могут отозвать нейтральный статус, так как она якобы не является сторонником изменения культуры в российской лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что Ласицкене завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

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