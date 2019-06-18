«Собрали всю необходимую информацию»: ВФЛА проведёт проверку по факту присутствия на сборах тренера Казарина

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) намерена выяснить обстоятельства нахождения на сборах в Киргизии пожизненно отстранённого тренера Владимира Казарина. Об этом заявил президент организации Дмитрий Шляхтин. Факт нарушения был зафиксирован комиссией Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Под руководством специалиста занимались семь бегунов. Они могут получить от одного до двух лет дисквалификации.

«Для нас это нужный и важный сигнал»

Всероссийская федерация лёгкой атлетики проведёт собственное расследование в связи с присутствием на сборе в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина. Об этом сообщил президент организации Дмитрий Шляхтин.

«Сейчас ВФЛА проводит проверку исполнения тренерами сборной команды России по лёгкой атлетике, которые присутствовали на тех сборах, обязанностей по предупреждению подобных нарушений антидопинговых правил. Ранее федерация собрала всю необходимую информацию касательно данных сборов, выявила ответственных лиц, узнала особенности финансирования сборов — за чей счёт они проходили», — приводит слова функционера ТАСС.

По его словам, ВФЛА попросила содействовать расследованию Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. Кроме того, Шляхтин подчеркнул, что его ведомство продолжает сотрудничать с Российским антидопинговым агентством в вопросах сокращения количества нарушений антидопинговых правил.

«Ситуация для нас понятная, требующая вполне определённых решений и действий. Они полностью согласуются с нашей работой по изменению антидопинговой культуры в нашем виде спорта. Для нас это нужный и важный сигнал к тому, чтобы усилить меры по контролю за нарушениями подобного рода», — заключил Шляхтин.

«Дисквалификация от года до двух лет»

О факте нарушения антидопинговых правил стало известно несколькими днями ранее. Пресс-служба РУСАДА сообщила, что во время одного из трёх выездов на сборы команды, проходивших в период с ноября 2018 года по апрель 2019-го, специальная комиссия обнаружила, что вместе с семью легкоатлетами работает Казарин.

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Данную информацию подтвердила заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Она добавила, что в отношении пятерых спортсменов были открыты дела, ещё двое получили предупреждения.

«По ст. 2.10 срок дисквалификации составляет от года до двух лет, но мы говорим о том, что эта статья имеет свою специфику. Для того чтобы её применить, нужно сначала под роспись уведомить спортсмена о запрете. В случае второго инцидента уже применяются санкции», — цитирует Пахноцкую Sportbox.

Она подчеркнула, что РУСАДА не имеет прямого влияния на команды и их руководства, в связи с чем на подобные нарушения в первую очередь должны реагировать федерации.

Одним из первых временную дисквалификацию за сотрудничество с Казариным получил Артём Денмухаметов, специализирующийся на беге на 400 м. Его дело было передано в независимую антикоррупционную организацию Athletics Integrity Unit (AIU). Кроме того, в конце мая стало известно, что на четыре года от соревновательной деятельности отстранена ещё одна бегунья — Александра Степанова. В её допинг-пробе были обнаружены следы запрещённых препаратов.

Впоследствии выяснилось, что, помимо Денмухаметова и Степановой, в занятиях под руководством пожизненно дисквалифицированного специалиста принимали участие Рудольф Верховых, Антон Маркунасов, Вадим Овчинников и Анна Князева.

«С дисквалифицированными тренерами я не общаюсь»

Казарин является одним из тренеров, чьи подопечные были уличены в систематическом применении запрещённых препаратов по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда. В ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В январе 2017 года появилась информация, что Казарин продолжил работать со спортсменами, несмотря на запрет. Тогда IAAF рекомендовала пожизненно лишить его права занимать тренерскую должность.

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В июле 2017-го аналогичная ситуация произошла с ходоками, тренировавшимися под руководством ещё одного отстранённого тренера, Виктора Чёгина. По итогам расследования легкоатлетических властей пятеро россиян были лишены нейтрального статуса, необходимого для выступления на соревнованиях под эгидой организации.

Одним из них был чемпион России в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков. В начале июня он отметил, что не поддерживает контакт со своим бывшим наставником, однако IAAF по-прежнему не подтвердила его нейтральный статус.

«С дисквалифицированными специалистами я не общаюсь, меня тренируют Сергей Никитин и Константин Начаркин. Да, расследование проходило, но судить о достаточности доказательств мне сложно. Я спортсмен, моё дело — тренироваться. Не знаю, что буду делать дальше. Всё будет зависеть от того, получу ли допуск. Мне остаётся только продолжать работать и ждать решения IAAF. Я подал заявку уже давно, но до сих пор не получил ответа. Трудно судить о причинах такого молчания», — отмечал Широбоков.