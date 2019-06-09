Продлили отстранение до сентября: IAAF не стала восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз отказалась восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Несмотря на то что российской стороной были оплачены все долги перед организацией, отстранение осталось в силе из-за незавершённой проверки допинг-проб московской лаборатории, которую проводит Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В качестве другой причины такого решения в IAAF назвали новые расследования в отношении руководства ВФЛА и дисквалифицированных тренеров, о которых ранее писали западные СМИ. В следующий раз вопрос о восстановлении ВФЛА будет выдвинут на голосование в сентябре.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 11-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которое было введено в конце 2015 года. Положение российской лёгкой атлетики в мире остаётся прежним — в международных стартах под эгидой IAAF могут участвовать только нейтральные спортсмены, а в стране не могут проводиться крупные соревнованиях.

Перед очередным заседанием совета IAAF в Монако президент федерации Дмитрий Шляхтин отмечал, что организация выполнила последний критерий, связанный с оплатой долга перед IAAF.

Однако ещё накануне голосования, прошедшего 9 июня, в иностранных СМИ появилась информация о том, что рабочая группа под председательством Руне Андерсена по-прежнему не считает восстановление ВФЛА возможным. По данным анонимного источника AFP, решение не восстанавливать ВФЛА было принято из-за негативных публикаций в прессе.

В итоге на брифинге, посвящённом итогам совета IAAF, Андерсен отметил, что говорить о восстановлении организации пока рано из-за того, что до сих пор неизвестны результаты перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которую в настоящее время проводит WADA.

«Рабочая группа сообщила, что ВФЛА оплатила необходимые долги перед IAAF в размере $3,2 млн. Данный критерий был выполнен. Рабочая группа также сообщила совету IAAF, что российской стороной был достигнут прогресс в вопросе предоставления данных допинг-проб московской лаборатории. WADA получило все данные и предоставит большинство из них Независимому органу по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) к 18 июня. AIU должен подтвердить, что получил всё, что ему требуется. Мы не знаем, сколько для этого потребуется времени», — заявил Андерсен.

Норвежский функционер также сообщил, что препятствием к восстановлению ВФЛА является дело легкоатлета Данилы Лысенко. Год назад прыгун в высоту был отстранён от соревнований из-за пропуска трёх допинг-тестов. После этого в СМИ появилась информация о том, что представители руководства ВЛФА попытались подделать документы для обеспечения Лысенко алиби.

«Рабочая группа также приняла во внимание, что AIU продолжает расследование в отношении руководства ВФЛА в связи с возможной попыткой повлиять на допинговое обвинение одного из спортсменов. Мы не считаем, что восстановление ВФЛА возможно, пока расследование продолжается», — отметил Андерсен.

На мнение рабочей группы также повлияли сообщения о том, что с российскими легкоатлетами продолжают работать тренеры Владимир Мохнев и Валерий Волков, а также врач Сергей Португалов. Все они на данный момент дисквалифицированы на разные сроки за нарушение антидопинговых правил.

«Рабочая группа отмечает, что в последние время появились сообщения о том, что дисквалифицированные тренеры и врачи продолжают работать с российскими легкоатлетами. Если эта информация подтвердится, у нас возникают сомнения в том, что ВФЛА способна следить за исполнением санкций в своей зоне ответственности, а спортсмены остаются приверженными антидопинговой культуре, которую провозгласила федерация. Эти пункты являются необходимыми условиями для восстановления ВФЛА. AIU возьмёт на себя расследование данных случаев», — добавил Андерсен.

Из-за новых вышеупомянутых разбирательств, которые инициировал AIU, вопрос о восстановлении ВЛФА должен быть отложен как минимум ещё на три месяца.

«Так как ВФЛА не выполнила все условия для восстановления, рабочая группа рекомендовала совету IAAF продлить отстранение организации. Рабочая группа выразила разочарование в связи с тем, что прогресс ВФЛА в двух направлениях был остановлен. Надеемся, что все проблемы будут в ближайшее время решены. Следующий доклад рабочей группы будет представлен совету IAAF в сентябре в Дохе», — заключил Андерсен.

Совет IAAF состоится во время главного старта сезона — чемпионата мира. На нём российские спортсмены по-прежнему смогут выступить только в нейтральном статусе, получив при допуск согласно более суровым критериям, чем легкоатлеты из других стран. При этом Андерсен не исключил, что рабочая группа может в случае необходимости направить совету IAAF новое заключение по ВФЛА до сентябрьского заседания.

Что касается участия российских легкоатлетов в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, то в IAAF заявили, что их положение остаётся таким же, что и во время предыдущих Игр в Рио-де-Жанейро. IAAF определяет список спортсменов, которые, по её мнению, имеют право участвовать в соревнованиях, исходя из своих собственных критериев. Олимпийский комитет России может выбирать из этого списка любых спортсменов и включить в свою команду. Выступать они будут под российским флагом.

Таким образом, о полном запрете выступить в Токио для российских легкоатлетов речи не идёт. Те спортсмены, которые получат в следующем году допуск на международные старты и выполнют отборочные нормативы, смогут пополнить российскую олимпийскую сборную. В этом сезоне допуск от IAAF имеют 68 россиян.