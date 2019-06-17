ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии
- РИА Новости
Как сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, слова которого передаёт ТАСС, федерация уже собрала всю необходимую информацию касательно данных сборов, выявила ответственных лиц, узнала особенности финансирования сборов, а также направила запрос в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил.
66-летний специалист в 2015 году стал участником крупного допингового скандала, когда бегунья Юлия Степанова обвинила его в систематическом использовании запрещённых препаратов. Ряд спортсменов, работавших с тренером, были дисквалифицированы.
Ранее РУСАДА сообщило, что отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии.