ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проводит проверку по факту присутствия на сборах в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина.

Как сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, слова которого передаёт ТАСС, федерация уже собрала всю необходимую информацию касательно данных сборов, выявила ответственных лиц, узнала особенности финансирования сборов, а также направила запрос в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил.

66-летний специалист в 2015 году стал участником крупного допингового скандала, когда бегунья Юлия Степанова обвинила его в систематическом использовании запрещённых препаратов. Ряд спортсменов, работавших с тренером, были дисквалифицированы.

Ранее РУСАДА сообщило, что отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии.