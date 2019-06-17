Несостоявшийся рекорд, победа с ожогом и лучшие прыжки в мире: как российские легкоатлеты начали летний сезон

Летний сезон в лёгкой атлетике уже стартовал: прошли несколько этапов Бриллиантовой лиги и прочие турниры, по итогам которых можно сделать выводы, насколько российские спортсмены готовы к сентябрьскому чемпионату мира. Мария Ласицкене и Сергей Шубенков по-прежнему оправдывают звания фаворитов, в то время как остальные легкоатлеты либо не раскрывают всех карт в новом сезоне, либо вовсе пропускают соревнования.

Стабильность Ласицкене

Мария Ласицкене, как всегда, радует болельщиков своей стабильностью. Летний сезон только начался, а она уже выиграла несколько турниров по прыжкам в высоту, доведя свою текущую победную серию до 11.

Могло показаться, что начало сезона на открытом воздухе сложилось для Ласицкене не слишком удачно. Она выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме с результатом всего лишь 1,92 м, что даже не является отборочным нормативом на чемпионат мира и тем более Олимпийские игры в следующем году. Но объяснялся такой показатель просто — погода была слишком капризной, и не одна Ласицкене выступила не очень удачно.

Зато спустя две недели Мария одержала победу в Осло с лучшим результатом сезона в мире — 2,01. Россиянка первой в этом году прыгнула за два метра на открытом воздухе. Результат Ласицкене держался недолго — всего три дня спустя она подняла планку на один сантиметр на соревнованиях в Польше.

Кроме неё, во всём мире двухметровый рубеж покорился только одной спортсменке — это олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова. На соревнованиях в Жуковском она прыгнула на два метра ровно. Увы, но с Ласицкене она пока может конкурировать только на внутренних соревнованиях из-за отсутствия допуска от IAAF.

Победы Шубенкова

Успешно выступает в нынешнем сезоне и барьерист Сергей Шубенков. Обычно он постепенно набирает форму и поначалу иногда тревожит болельщиков. Но в этом году он уже застолбил лидерство в Бриллиантовой лиге в беге на 110 м с барьерами.

При этом Шубенков не изменяет традициям и улучшает результаты с каждым стартом. Начав с 13,28 секунды и третьего места в Шанхае, в июне он одержал две победы в Риме и Рабате, остановив секундомеры на отметках 13,26 и 13,12 секунды.

О последней победе в Марокко стоит рассказать отдельно. Шубенкову откровенно не удался разгон — почти всю гонку он находился за спиной своего главного конкурента Омара Маклауда из Ямайки. Когда россиянин его настиг на последних метрах, олимпийский чемпион упал, а Шубенкова вынудил совершить нырок на финише. Россиянин приземлился на плечо и заработал ожог, но при этом одержал победу с неплохим временем.

Результат 13,12 секунды позволяет Шубенкову находиться на третьем месте в списке лучших текущего сезона. Россиянин проигрывает пока только американцам Гранту Холлоуэю и Даниэлу Робертсу, которые выступали у себя на родине.

Прорыв Сидоровой

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова успела в этом сезоне пережить и разочарования, и радость. Летний сезон у неё начался хуже некуда — чемпионка Европы в закрытых помещениях не смогла прыгнуть выше 4,56 м на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Занимать седьмое место на таком турнире ей обычно не свойственно.

Сидорова намеревалась реабилитироваться на промежуточном турнире в Австрии, но столкнулась с типичной для представителей её дисциплины проблемой. Авиакомпания отказалась принимать на борт шесты для прыжков, и россиянке пришлось отказаться от перелёта.

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Зато в Рабате Сидоровой улыбнулась удача. Она улучшила свой рекордный результат сезона сразу на 21 см и прыгнула на 4,77 м. Этого хватило для второго места — после американки Сэнди Моррис. В мировом рейтинге Сидорова поднялась на четвёртую строчку, уступая 14 см другой представительнице США, Дженнифер Сур.

Акименко перепрыгал Иванюка

В мужских прыжках в высоту ситуация в этом сезоне сложилась неоднозначная. Лидером в этой дисциплине можно назвать Михаила Акименко. На недавних соревнованиях в Жуковском он одержал победу с результатом 2,31 м — во всём мире так же прыгнули только ещё четыре спортсмена, а выше пока никто. Но у 23-летнего атлета отсутствует допуск к международным соревнованиям из-за недостаточного количества допинг-тестов. Выступление Акименко на чемпионате мира, для которого он выполнил норматив, остаётся под вопросом.

Проблем с допуском нет у Ильи Иванюка, который на время отстранения Данила Лысенко принял на себя статус лидера российской команды в своей дисциплине. Но бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата Европы в этом сезоне пока не прыгал так высоко, как умеет. На трёх этапах Бриллиантовой лиги Иванюк каждый раз останавливался на высоте 2,28 м. Дважды это приносило ему медаль, ещё один раз — только пятое место. На чемпионате мира такой результат вряд ли будет призовым.

Травма Моргунова

Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата Европы, прыгун с шестом Тимур Моргунов в этом году себя ещё не проявил. Он вынужден пропустить первую половину летнего сезона из-за травмы. 22-летний спортсмен, имеющий в своём активе прыжки на 6 м, сломал мизинец на ноге, рассказал его тренер Александр Шалонников.

«К сожалению, на одной из тренировок Тимур сломал мизинец на ноге. Он взял слишком жёсткий шест и неудачно упал. Рассчитываю, что он сумеет восстановиться к чемпионату России, который пройдёт в конце июля. Да и чемпионат мира в этом году пройдёт достаточно поздно, поэтому у парня ещё есть время», — цитирует Шалонникова ТАСС.

В отсутствие Моргунова другие российские шестовики высоких результатов не показывают. Лидеры сезона — Илья Мудров и Александр Грипич с результатом 5,55 м. При этом только у Мудрова в этом сезоне есть допуск к международным соревнованиям.

Ожидание возвращения Клишиной

Усилить состав сборной России в этом сезоне могла бы прыгунья в длину Дарья Клишина. В прошлом году вице-чемпионка мира взяла паузу в выступлениях, чтобы отдохнуть. Карьеру же заканчивать она не думает. Напротив, она планирует выступить на Олимпиаде в Токио и прыгать ещё два года после неё.

Клишина обещала вернуться в спорт в этом году, но пока этого не произошло. Вместе с тренерами она продолжает ждать удобного момента, чтобы выступить на первом старте. Пока конкретными планами на этот сезон она не делилась из-за позднего начала чемпионата мира — до конца сентября, когда стартует турнир в Дохе, у Клишиной ещё будет время выстроить соревновательный график.

Усталость Шкуренёва

Для многоборца Ильи Шкуренёва летний сезон начался не слишком удачно. Он участвовал только в одном представительном турнире в австрийском Гётцисе. Действующий призёр чемпионатов Европы в открытых и закрытых помещениях занял 16-е место, не превысив обязательную для его уровня планку в 8000 очков.

Выступить лучше Шкуренёву помешали обстоятельства. Из-за задержки самолёта ему пришлось сутки добираться до места соревнований, а усталость обострила старую травму. В результате спортсмен принял решение выступать в тренировочном режиме, не выкладываясь на 100%. До чемпионата мира у него ещё будет время набрать форму.

Рекорд Афанасьевой

В этом сезоне у России мог бы появиться новый мировой рекорд в лёгкой атлетике. На недавнем чемпионате страны по ходьбе на 50 км Клавдия Афанасьева прошла дистанцию за 03:57:08. Это почти на две минуты лучше действующего мирового достижения, которое принадлежит китаянке Лю Хун, которое она установила в марте.

Однако результат Афанасьевой ни при каких условиях не будет ратифицирован в качестве мирового рекорда. На чемпионате России не работали судьи международного уровня, необходимые для фиксации достижения, а они не могли приехать из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Сама Афанасьева поехать на международные старты и постараться побить мировой рекорд не сможет — у неё отсутствует допуск. Отказ она получила всего месяц назад.