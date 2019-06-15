Афанасьева выиграла ЧР по спортивной ходьбе на 50 км с мировым рекордом

Клавдия Афанасьева одержала победу на чемпионате России по спортивной ходьбе, превзойдя мировой рекорд на дистанции 50 км.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 3 часа 57 минут 7 секунд, что на 2 минуты 8 секунд быстрее мирового рекорда, установленного китаянкой Лю Хун.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, из-за отстранения организации рекорд не может быть засчитан, так как невозможно выполнить требуемые нормы для регистрации достижения.

Победителем первенства России на дистанции 50 км среди мужчин стал Сергей Шарыпов, показавший результат 3 часа 43 минуты 35 секунд.

Ранее стало известно, что ОКР не допустит на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса.