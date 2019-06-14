ОКР не допустит на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будет произведена замена десяти легкоатлетов в составе национальной команды на Европейские игры в Минске из-за отсутствия у этих спортсменов разрешения на выступления в нейтральном статусе от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
ОКР не допустит на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса
  • AFP

«Европейские игры проводятся Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК), правила участия и допуска спортсменов определяются исключительно этой организацией. При формировании состава олимпийской команды России на Европейские игры мы исходим именно из этого», — цитирует президента организации ТАСС. 

Тем не менее он подчеркнул, что придётся заменить некоторых атлетов из-за противоречивой позиции IAAF и нежелания ставить ЕОК в неудобное положение. По его мнению, это решение также будет своеобразным жестом доброй воли от ОКР. 

«При этом их общее число не поменяется, в Минск поедут 19 легкоатлетов, девять человек из полученной нами ранее заявки уже имеют необходимый статус, оставшиеся десять мест ВФЛА планирует оперативно занять спортсменами с допуском от IAAF», — сказал Поздняков.

Ранее Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить Европейские игры.

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