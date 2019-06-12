Визит Вирер к послу России, Фуркад на «Ролан Гаррос» и новые правила IBU: что происходит в мире биатлона в межсезонье

Двукратная призёрка Олимпийских игр Доротея Вирер стала почётным гостем посла России в Италии. Семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад восхитился игрой Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос». Между тем Международный союз биатлонистов (IBU) обязал спортсменов проходить образовательную антидопинговую программу. Чем живёт биатлонный мир в межсезонье — в материале RT.

Образовательная программа IBU

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) внёс ряд изменений в существующий регламент. Одно из самых важных нововведений касается процедуры допинг-тестирований. Начиная с сезона-2019/20 все спортсмены должны будут проходить образовательную программу, по итогам которой каждый из них получит специальный сертификат. Без данного документа биатлонист не будет допущен до соревнований под эгидой организации.

Напомним, что в настоящий момент ведётся расследование по делу Маргариты Васильевой. Она пропустила три проверки, в связи с чем получила временную дисквалификацию и не приняла участие в чемпионате мира 2019 года в шведском Эстерсунде. Сама россиянка объясняла произошедшее трудностями, возникшими у неё при заполнении системы ADAMS, используемой для сбора данных о спортсменах. На тот момент многие эксперты выразили мнение, что ответственность за подобные инциденты лежит на биатлонных властях.

При этом трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов сравнил систему ADAMS с электронной игрушкой и дал шуточное объяснение тому, почему у россиян слишком часто возникают трудности с заполнением форм.

«Это как тамагочи — если не покормишь, то придут проблемы. Российские спортсмены вышли из такого возраста, когда нужно часто кого-то кормить. Я получал два «флажка» (за пропуск допинг-тестирования. — RT). Но честно говоря, относился к этому спокойно», — признался биатлонист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Новая угроза для России

Помимо введения образовательной программы, IBU внёс изменения в календарь Кубка мира. Начиная с сезона-2020/21 в конце ноября в финском Контиолахти будет проходить этап-открытие, предваряющий основные соревнования. За участие в нём также будут начисляться очки в общий зачёт. Кроме того, призовой фонд Кубка и чемпионата мира увеличится на 10%.

Также стало известно, когда может решиться судьба Союза биатлонистов России (СБР), который был ограничен в правах в декабре 2017 года. С 18 по 20 октября в Мюнхене пройдёт внеочередной конгресс IBU, на котором будет обсуждаться вопрос восстановления статуса организации. В настоящий момент данным вопросом занимается рабочая группа по проверке выполнения критериев.

Однако в преддверии заседания у России вновь могут возникнуть серьёзные проблемы. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал международным биатлонным властям новые сведения о взятках, якобы полученных экс-президентом IBU Андерсом Бессебергом и главным секретарём Николь Рёш. Напомним, что оба обвиняются в сокрытии положительных допинг-проб ряда российских биатлонистов.

«Мы допросили нескольких свидетелей и потенциальных очевидцев. В частности, была проведена беседа с доктором Григорием Родченковым в связи с его утверждениями, касающимися IBU и российского биатлона, которые упоминаются в отчёте Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он предоставил существенную информацию и документы, а также согласился продолжить сотрудничество с комиссией», — говорится в докладе, опубликованном на сайте союза.

При этом, по мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, России не стоит всерьёз воспринимать заявления информатора WADA.

«Стоит ли нам опасаться чего-то? Это враньё чистой воды. Кто мог взять на работу Родченкова? Он же в дурдоме лежал. После дурдома назначают на такую должность... Над нами смеялся весь мир», — цитирует эксперта Sport24.

Досуг биатлонистов в межсезонье

В биатлоне продолжается межсезонье. Спортсмены наслаждаются заслуженным отпуском, прежде чем вновь вернуться на трассы и стрельбища. Так, двукратная призёрка Олимпийских игр Доротея Вирер стала почётным гостем посла России в Италии Сергея Разова.

«Приглашение Разова стало для меня большой честью. Горжусь этим. Спасибо всем за великолепный приём. Это очень памятное событие. В знак благодарности я пожала послу руку. Спасибо всем российским биатлонным болельщикам. Жду их на следующем чемпионате мира в Антерсельве», — поделилась впечатлениями Вирер.

Многие любители спорта с интересом наблюдали за перипетиями Открытого чемпионата Франции по теннису, завершившегося в минувшие выходные. Исключением не стал и семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад. На своей странице в Twitter он поделился впечатлениями от финала мужского турнира, в котором испанец Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима.

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«Мне повезло увидеть это!» — написал француз.

В тёплое время года представители зимних видов спорта переходят на «летний вариант» лыж — лыжероллеры. С 31 августа по 1 сентября пройдёт организованный Фуркадом фестиваль, в рамках которого состоятся соревнования в этой дисциплине. Во французский Анси съедется вся элита биатлонного мира, в том числе россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко. Одной из последних своё участие подтвердила чемпионка мира Кайса Мякяряйнен.

Тем временем сборная России по биатлону продолжает подготовку к предстоящему сезону. Представители мужской команды, в том числе Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Александр Логинов, проводят сбор в Пермском крае.

Самые большие надежды российских болельщиков связаны с Логиновым, занявшим второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам прошлого сезона. По мнению Слепова, у трёхкратного призёра чемпионатов мира есть все шансы завоевать «Большой хрустальный глобус».

«Постарается и возьмёт. Но, думаю, не в следующем году», — предположил биатлонист.