Примирение Драчёва с Кугаевским, демарш Тихонова и подведение итогов сезона: как прошёл тренерский совет СБР

В Тюмени состоялся тренерский совет СБР, по итогам которого выступление как мужской, так и женской сборных России было признано удовлетворительным. Также глава союза Владимир Драчёв примирился с личным тренером Евгения Гараничева Максимом Кугаевским после заочного спора в СМИ. А экс-руководитель организации Александр Тихонов раскритиковал работу СБР и после обвинений во лжи покинул мероприятие.

«Принесли извинения за нехорошие слова»

Биатлонный сезон в России завершился чемпионатом страны в Тюмени, а после окончания турнира там же был проведён тренерский совет СБР. Решения данного органа хотя и носят сугубо рекомендательный характер, считаются весьма авторитетными, поскольку в совет входят сильнейшие специалисты страны. И по окончании каждого сезона они традиционно подводят его итоги и могут признать работу команды и союза удовлетворительной или неудовлетворительной.

На этот раз в Тюмени ожидалось серьёзное противостояние между главой СБР Владимиром Драчёвым, который возглавил союз лишь в прошлом году, и личным тренером Евгения Гараничева, а также наставником сборной Тюменской области Максимом Кугаевским, который по совместительству является председателем тренерского совета.

По ходу сезона они не раз заочно конфликтовали друг с другом, а Кугаевский не стеснялся критиковать работу нового руководства СБР. Вдобавок специалист обиделся на Драчёва за то, что его не аккредитовали на этап Кубка мира в Антхольце.

Однако не успел начаться совет, как стороны встали на путь примирения. Кугаевский после мероприятия заявил, что договорился с президентом СБР «прекратить медийные дискуссии». Драчёв же в ответ пообещал отвечать на звонки коллеги.

Помирился специалист и с главным тренером сборной Анатолием Хованцевым, которого критиковал особенно жёстко и даже отмечал, что последний слишком стар для столь ответственного поста.

«Я тоже наговорил лишнего. Здесь мы встретились с Анатолием Николаевичем и принесли друг другу извинения за нехорошие слова, сказанные в эфире. Говорю о двух интервью, которые давал как личный тренер Гараничева и Логинова во время чемпионата Европы и чемпионата мира», — цитирует Кугаевского ТАСС.

После этого «зажечь» обстановку в зале пытался лишь Александр Тихонов, экс-глава СБР. В своей фирменной манере он раскритиковал вообще все процессы, происходящие в данном виде спорта в стране, а заодно и журналистов с системой здравоохранения.

Прервал десятиминутное выступление четырёхкратного олимпийского чемпиона бывший тренер сборной России Андрей Гербулов. На словах Тихонова о спонсорах СБР, которых он привлекал лично, специалист выкрикнул с места: «Вы всё врёте. И постоянно говорите одно и то же».

После этого расстроенный экс-руководитель отечественного биатлона покинул зал и пообещал больше никогда не выступать на тренерском совете.

Удовлетворительные итоги

В остальном в Тюмени шло конструктивное обсуждение итогов сезона, которое затянулось на целых семь часов. В результате выступление как мужской, так и женской сборных России было признано удовлетворительным.

А вот результаты юниоров назвали неудовлетворительными, так как отечественная команда на ЧМ в Осрблье завоевала лишь две медали.

Также был сформирован список кандидатов в основную и резервную сборные страны на следующий сезон — по 22 человека в каждый.

В мужском ростере оказались Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Василий Томашин, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов, Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Пётр Пащенко, Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Даниил Серохвостов.

Помимо этого было предложено включить Максима Буртасова, Вячеслава Малеева, Алексея Вагина и Юрия Шопина.

В женский состав попали Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Анна Никулина, Елена Чиркова, Полина Шевнина и Анастасия Егорова.

«Второй сезон определит, всё ли мы делаем правильно»

В свою очередь, российские тренеры после окончания совета подвели итоги прошедшего сезона. Так, главный тренер сборной Хованцев в числе главных положительных моментов назвал серебряные медали Юрловой-Перхт и Логинова на ЧМ, а также «золотой дубль» в эстафете на этапе КМ в Оберхофе. При этом специалист признался, что порой у отечественных биатлонистов возникали проблемы с лыжами.

Также по теме Сенсация от Семакова, успех Мироновой и пять промахов Логинова: итоги масс-стартов на чемпионате России по биатлону На чемпионате России по биатлону в Тюмени разыграли медали в гонках с общего старта. У женщин золото выиграла Светлана Миронова, а...

«Это действительно так. И я на тренерском совете об этом сказал. Нам нужна шлифт-машина, которую мы бы могли возить с собой на этапы Кубка мира. А так у нас в ключевой гонке — масс-старте в рамках финального этапа КМ в Хольменколлене, где Логинов бился за второе место, — Саша бежал на лыжах Латыпова», — цитирует Хованцева «Тюменская арена».

Также наставник признался, что в следующем сезоне в команде будет сделан дополнительный акцент на стрельбу.

«Второй сезон определит, всё ли мы правильно делаем. Стоят задачи: совершенствование техники, увеличение объёмов некоторых компонентов, работа над стрельбой. Ведь мы по скорострельности в лидерах, а качество стрельбы, особенно в спринте, хромает. Работаем и будем дальше работать на тренажёрах, отрабатывать навыки подхода к рубежу», — отметил тренер.

А старший тренер женской команды Виталий Норицын главным личным разочарованием сезона назвал скромное выступление Ульяны Кайшевой.

«Второй год с ней работаю и считаю это своим личным поражением. Не смог помочь ей решить проблемы за межсезонную подготовку, а также зимой. Надеюсь, разберёмся, потому что это была не та Ульяна, которая должна быть», — посетовал Норицын.

Ряд важных заявлений сделал и Драчёв. В частности, он рассказал, когда IBU полностью восстановит СБР в правах.

«В конце апреля состоится заседание независимой антидопинговой комиссии IBU, которая рассмотрит дело. Тогда и будет вынесено решение. Мы надеемся, что в сентябре на конгрессе IBU наша федерация будет восстановлена в правах. Мы к этому идём большими шагами и выполняем критерии IBU в спокойном режиме», — поведал президент СБР.

Также функционер признался, что на совете не обсуждался состав тренерского штаба.

«Главное было подвести результаты сезона, понять, где были допущены ошибки, в чём нужно добавить. Рассмотрели каждую команду. Всё основное заранее обсуждали — и после ЧМ в Эстерсунде, и после заключительного этапа Кубка мира. Больших обсуждений не было, всё нормально, всё спокойно», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».