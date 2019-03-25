Золотой хет-трик Бё, победный дубль Кузьминой и серебро Логинова в тотале: итоги этапа КМ по биатлону в Хольменколлене

В Хольменколлене завершился девятый этап Кубка мира по биатлону. Йоханнес Бё завоевал три золотые медали, а Александр Логинов отстоял второе место в генеральной классификации. Доротея Вирер впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус», Анастасия Кузьмина второй год подряд стала лучшей в зачёте спринтерских гонок. Евгения Павлова получила награду «Новичок года», а Симон Фуркад объявил об уходе из спорта.

Герой

Ещё на чемпионате мира в Эстерсунде Йоханнес Бё гарантировал себе победу в тотале, а в Хольменколлене подтвердил, что в этом сезоне у него нет ни одного достойного конкурента. На родной земле норвежец был неудержим и поочерёдно выиграл все три забега, попутно собрав полную коллекцию из «Малых хрустальных глобусов». К трофею в зачёте индивидуальных гонок он прибавил награды в спринте, пасьюте и масс-старте.

Золотой хет-трик на заключительном этапе Кубка мира помог Бё превзойти достижение Мартена Фуркада по количеству побед в сезоне. В прошлом году француз выиграл 14 гонок и сместил с трона легендарного Уле-Эйнара Бьорндалена. Йоханнес завоевал 16 медалей высшего достоинства и вписал своё имя в историю.

Героиня

До достижения Бё немного не дотянула Анастасия Кузьмина. Она оформила золотой дубль, уступив своим соперницам лишь в масс-старте. Представительница Словакии традиционно здорово смотрелась на дистанции, а в пасьюте и вовсе отработала на ноль на стрельбище. За весь сезон ей лишь дважды удалось не допустить ни одного промаха по ходу гонки. Впервые это произошло в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, а затем — в спринте в Рупольдинге.

Наградой за блестящее выступление стал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок. Кузьмина второй год подряд взяла данную награду и подтвердила, что является одним из главных специалистов на данной дистанции. В её активе значатся золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, а также чемпионата мира в Эстерсунде.

Неопределённость

Кузьмина не только показала феноменальный результат в Хольменколлене, но и намекнула болельщикам, что, возможно, не в последний раз вышла на старт в официальных соревнованиях. В течение года Анастасия неоднократно заявляла о желании в марте завершить карьеру, но в Норвегии внезапно призналась, что может изменить своё решение. На данный момент речь идёт исключительно о выступлениях за сборную Словакии в эстафетных гонках.

«Могу ли я остаться в биатлоне, но выступать только в эстафетах? Думаем над этим вариантом, потому что пока у нас нет четвёртого человека в команде. Так что это возможно», — приводит слова Кузьминой «Матч ТВ».

Помимо Кузьминой, в нынешнем сезоне за сборную Словакии выступали Паулина и Ивона Фиалковы, а также Терезия Полякова. Спортсменки ни разу не смогли взять медали Кубка мира, при этом трижды заняли шестое место.

Интрига

В отсутствие борьбы за «Большой хрустальный глобус», мужчинам оставалось соревноваться за звание главного преследователя Йоханнеса Бё. На протяжении большей части сезона его удерживал Александр Логинов, но в спину россиянину дышал Кентен Фийон Майе. Кроме того, недалеко находился и его соотечественник Симон Детьё, который впечатляюще выступил как в Солт-Лейк-Сити, так и в Эстерсунде.

В преддверии масс-старта преимущество Логинова над соперниками сократилось до минимума — Фийон Майе взял бронзу в спринте, Детьё дважды финишировал в десятке, а сам Александр не радовал результатами. Таким образом, судьба второго места в тотале решалась в заключительной гонке.

Логинов вновь выступил неудачно, но его соперники не смогли этим воспользоваться. Александр с пятью промахами финишировал 18-м и на 11 баллов обошёл Фийона Майе. Детьё завершил забег на седьмом месте, но не смог ликвидировать гандикап. В генеральной классификации он отстал от россиянина на 23 очка.

Противостояние

Несмотря на успехи Кузьминой, основное внимание было приковано к двум другим спортсменкам, которые в очном споре разыгрывали «Большой хрустальный глобус». На протяжении всего сезона Доротея Вирер и Лиза Виттоцци поочерёдно лидировали в общем зачёте Кубка мира и в преддверии заключительного этапа в Хольменколлене имели практически равные шансы на успех.

Однако для Виттоцци норвежский этап обернулся провалом. Итальянку ждало фиаско в спринте: Лиза допустила пять промахов, заняла 68-е место и не смогла пробиться в гонку преследования. Даже с учётом не лучшего выступления её соотечественница смогла перехватить инициативу и вырваться в лидеры в тотале.

Судьба «Большого хрустального глобуса» решалась в масс-старте. Виттоцци было необходимо выигрывать, а также надеяться, что Вирер провалит забег и финиширует не выше 27-го места. В итоге обе спортсменки допустили по пять промахов и заняли 11-е и 12-е места соответственно. Доротее этого оказалось вполне достаточно, чтобы отстоять первую строчку и впервые в карьере завоевать «Большой хрустальный глобус».

Кроме того, Вирер стала сильнейшей в зачёте гонок преследования. В нынешнем сезоне итальянка трижды оказывалась на пьедестале почёта, а в Антхольце и вовсе одержала победу. Это позволило ей набрать 327 баллов и на 15 очков опередить норвежку Марте Ройселанд.

It was a tense battle during this final weekend but in the end @Fisiofficial's Dorothea Wierer prevailed to become the first Italian to win the Overall World Cup Globe! Many congratulations! 💙 #HOL19



You can rewatch all races on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/mIMw4OsbL6 — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Достижение

Победу в масс-старте одержала Ханна Эберг. На протяжении всего сезона шведка стабильнее всех выступала в данном виде программы — трижды становилась четвёртой и один раз финишировала десятой. В результате это позволило ей не только на мажорной ноте завершить сезон, но и взять «Малый хрустальный глобус».

Нынешний год получился для Эберг довольно удачным. Она трижды поднималась на пьедестал в индивидуальных гонках, а на домашнем чемпионате мира завоевала три медали. Спортсменка взяла бронзу в сингл-миксте, серебро в эстафете, а в индивидуальной гонке завоевала золото.

Прорыв

Главной сенсацией женского масс-старта стала Клэр Игэн. 31-летняя американка ранее ни разу не поднималась выше шестого места в индивидуальных гонках, а в Хольменколлене завоевала первую медаль в карьере. Спортсменка допустила всего один промах на четырёх огневых рубежах и уступила Эберг лишь 10,4 секунды.

Примечательно, что за последние два сезона американские биатлонистки завоевали лишь две медали на этапах Кубка мира, и обе в Хольменколлене. В 2018 году бронзу в гонке преследования завоевала Сьюзен Данкли.

Перспектива

Если Эберг уже можно считать состоявшейся звездой мирового биатлона, то Евгения Павлова лишь надеется обрести этот статус. В нынешнем сезоне россиянка провела 12 гонок и трижды попала в топ-10. Это позволило ей занять 33-е место в общем зачёте Кубка мира и быть удостоенной награды «Новичок года» по версии Международного союза биатлонистов (IBU). У мужчин подобной чести удостоился норвежец Йоханнес Дале.

Достаточно напомнить, что данную награду получали многие известные спортсмены. Так, в прошлом году она досталась россиянке Светлане Мироновой и французу Эмильену Жаклену. А в 2017 году — всё той же Эберг и её соотечественнику Себастьяну Самуэльссону.

«Плюс в том, что это очень большой опыт для меня. Пропустила половину сезона, но теперь буду знать, как готовиться к такой плотности стартов. Будем дальше работать над силой, скоростью, стрельбой — над всем», — прокомментировала своё признание Павлова.

Many congratulations to @russianbiathlon's Evgeniya Pavlova who is taking the award for @IBU_WC Rookie of the Year this winter! #HOL19 🇷🇺😁 pic.twitter.com/d9GEN00Hrc — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Неудача

В целом заключительный этап Кубка мира получился крайне неудачным для российских спортсменов. Но если мужчины могут похвастаться попаданием в десятку сильнейших Логинова и Елисеева, то женщины не смогли добиться и этого. Лучшим достижением девушек стало 14-е место Екатерины Юрловой-Перхт в спринте.

При этом в качестве оправдания биатлонистки называли разные причины. Серебряный призёр чемпионата мира в Эстерсунде говорила о внезапной потере формы в преддверии заключительного этапа, а Светлана Миронова жаловалась на психологические проблемы при стрельбе. Не оправдала себя и ставка на молодёжь — Лариса Куклина, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева не смогли закрепиться в топ-20 по итогам спринта и пасьюта.

Погода

Сложно представить, но заключительный этап Кубка мира находился под угрозой срыва. В первые дни соревнований в Хольменколлене стоял сильнейший туман, который серьёзно мешал спортсменам не только стрелять, но и передвигаться по дистанции. Кроме того, из-за тёплой погоды снег быстро таял, приводя трассу в негодность.

Самой сложной в плане погодных условий получилась мужская спринтерская гонка. Сквозь туман практически не было видно мишени, из-за чего российские биатлонисты даже не смогли завершить пристрелку.

«Когда есть туман, всегда очень сложно. Погода обещала быть лучше, чем есть сейчас. Надо подождать. Если будет много промахов, гонка будет остановлена», — заявил рейс-директор IBU Борут Нунар.

Спортсмены всё же смогли провести гонку, а в следующие дни погода была более благосклонной. Безусловно, биатлонистам всё еще приходилось сражаться с неидеальным состоянием трассы, но проблем с видимостью удалось избежать.

It's getting a little foggier in the stadium and the coaches are moving closer to take a good look in @hkskifestival 🌫️🌫️🌫️@zigystardust77



Watch the men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q#HOL19pic.twitter.com/aLE9EE3uhR — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Приглашение

В Союзе биатлонистов России (СБР) уже активно готовятся к новому сезону. Одним из основных вопросов является состав тренерского штаба сборной, который в будущем может претерпеть серьёзные изменения. Как сообщил президент СБР Владимир Драчёв, одним из кандидатов на место в команде является известный в прошлом спортсмен Ларс Бергер.

«Есть те, с кем надо расставаться. Вчера на собрании прошлись по всем пунктам. Я предложил Ларсу Бергеру стать тренером по технике — он сказал, что подумает. Пока мы не рассматриваем вопрос с тренером. Возможны варианты усиления специалистами по стрельбе», — сказал Драчёв.

Цитата

Спустя два с половиной года после окончания срока дисквалификации, иностранные СМИ по-прежнему продолжают задавать Логинову вопросы о применении допинга. В очередной раз отличились журналисты норвежского издания NRK, которые вновь подняли тему запрещённых препаратов.

«Уже говорил это раньше и могу повторить снова: если бы был виновен, никогда бы не вернулся. Я не настолько глуп. Я много ошибался в жизни, но когда дело доходит до спорта... Не совершал ошибок в биатлоне и не собираюсь их допускать в будущем», — признался Логинов.

Уход

Также по теме Прорыв Елисеева, рекорд Бё и золотой дубль Кузьминой: итоги гонок преследования на этапе КМ в Хольменколлене Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене и превзошёл рекорд Мартена...

Если Анастасия Кузьмина ещё раздумывает относительно завершения карьеры, то Симон Фуркад уже принял окончательное решение. После спринтерской гонки француз заявил об уходе из спорта по окончании нынешнего сезона.

«Биатлон — главная часть моей жизни, поэтому хочу сказать, что я прожил лучшие годы на этой работе. Спасибо всем! Мне тяжело выходить на пенсию, но я уверен, что не останусь вдалеке от спорта», — цитирует Фуркада — старшего пресс-служба IBU.

За свою карьеру Симон Фуркад завоевал пять медалей чемпионата мира среди военных, а в 2009 году взял золото в смешанной эстафете. На этапах Кубка мира он девять раз попадал на подиум, а в сезоне-2011/12 стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.