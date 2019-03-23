Золотой дубль Кузьминой: сестра Шипулина выиграла вторую гонку подряд на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене
- AFP
- © Fredrik Hagen / NTB SCANPIX
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23 марта 2019
Гонка завершилась, но мы не прощаемся, поскольку в 19:15 мск стартует мужской пасьют. Не пропустите на RT!
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Юрлова-Перхт с двумя промахами 15-я (+ 3:06,6). Миронова расположилась сразу вслед за подругой по команде (+ 3:24,0). Светлана сегодня показала отличный ход, но со стрельбой по традиции не справилась — четыре незакрытые мишени.
29-я позиция — Куклина (три промаха, + 4:46,0).
34-я — Сливко (три промаха, + 5:00,7).
46-я — Кайшева (пять промахов, + 5:45,9).
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В восьмёрке также финишировали Рёйселанд, Перссон, Экхофф, Пройс и Мякяряйнен. Вирер только 12-я, но эта локальная неудача не должна помешать ей завоевать «Большой хрустальный глобус».
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Херрман остаётся только поздравить с серебряной медалью. А бронза всё-таки досталась Эберг.
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Кузьмина сегодня одерживает великолепную победу! Без шансов для соперниц!
Kisses to the crowd to probably the best pursuit ever for this amazing champion: Anastasiya Kuzmina #HOL19pic.twitter.com/hDJ8Dco0Uf— IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2019 г.
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К слову, Куклина и Сливко отработали на ноль и расположились на 29-м и 30-м местах соответственно. Кайшева — 46-я. Морозова же досрочно завершила гонку, поскольку отстала на круг.
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Рёйселанд в борьбе за бронзу уже обошла Перссон, но Эберг бежит на почтительном расстоянии.
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А Юрлова-Перхт закрыла все мишени и выбралась на 13-е место. Миронова — 17-я.
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Эберг с Перссон тоже мажут. Экхофф мажет. Игэн мажет! Все ошибаются. У Хёгберг вообще три промаха. Всё-таки серебро достанется Херрман. И, к сожалению, Миронова застрелилась, хотя шанс был. Три неточности. А на третье место выбралась Эберг (+ 2:04,5). Далее — Перссон (+ 2:11,2) и Рёйселанд (+ 2:18,9).
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У Херрман есть промах.