Золотой дубль Кузьминой: сестра Шипулина выиграла вторую гонку подряд на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене

В Хольменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоялась последняя женская гонка преследования в текущем сезоне. Победу одержала представляющая Словакию Анастасия Кузьмина, которая двумя днями ранее выиграла спринт. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию из Норвегии.

AFP

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