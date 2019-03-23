Золотой дубль Кузьминой: сестра Шипулина выиграла вторую гонку подряд на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене

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Борислав Головин
В Хольменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоялась последняя женская гонка преследования в текущем сезоне. Победу одержала представляющая Словакию Анастасия Кузьмина, которая двумя днями ранее выиграла спринт. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию из Норвегии.
Золотой дубль Кузьминой: сестра Шипулина выиграла вторую гонку подряд на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене
  • AFP
  • © Fredrik Hagen / NTB SCANPIX
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  • 23 марта 2019

    Гонка завершилась, но мы не прощаемся, поскольку в 19:15 мск стартует мужской пасьют. Не пропустите на RT!

  • Юрлова-Перхт с двумя промахами 15-я (+ 3:06,6). Миронова расположилась сразу вслед за подругой по команде (+ 3:24,0). Светлана сегодня показала отличный ход, но со стрельбой по традиции не справилась — четыре незакрытые мишени.

    29-я позиция — Куклина (три промаха, + 4:46,0).

    34-я — Сливко (три промаха, + 5:00,7).

    46-я — Кайшева (пять промахов, + 5:45,9).

  • В восьмёрке также финишировали Рёйселанд, Перссон, Экхофф, Пройс и Мякяряйнен. Вирер только 12-я, но эта локальная неудача не должна помешать ей завоевать «Большой хрустальный глобус». 

  • Херрман остаётся только поздравить с серебряной медалью. А бронза всё-таки досталась Эберг. 

  • Кузьмина сегодня одерживает великолепную победу! Без шансов для соперниц!

  • К слову, Куклина и Сливко отработали на ноль и расположились на 29-м и 30-м местах соответственно. Кайшева — 46-я. Морозова же досрочно завершила гонку, поскольку отстала на круг. 

  • Рёйселанд в борьбе за бронзу уже обошла Перссон, но Эберг бежит на почтительном расстоянии. 

  • А Юрлова-Перхт закрыла все мишени и выбралась на 13-е место. Миронова — 17-я.

  • Эберг с Перссон тоже мажут. Экхофф мажет. Игэн мажет! Все ошибаются. У Хёгберг вообще три промаха. Всё-таки серебро достанется Херрман. И, к сожалению, Миронова застрелилась, хотя шанс был. Три неточности. А на третье место выбралась Эберг (+ 2:04,5). Далее — Перссон (+ 2:11,2) и Рёйселанд (+ 2:18,9). 

  • У Херрман есть промах. 

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