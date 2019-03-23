Логинов в борьбе за медаль: в Хольменколлене в рамках этапа КМ по биатлону проходит мужская гонка преследования

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Борислав Головин
В Хольменколлене на заключительном этапе Кубка мира проходит последняя в нынешнем сезоне мужская гонка преследования. Первым на старт уйдёт норвежец Йоханнес Бё. Александр Логинов включится в борьбу с девятого места и постарается завоевать медаль. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Логинов в борьбе за медаль: в Хольменколлене в рамках этапа КМ по биатлону проходит мужская гонка преследования
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa
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  • 23 марта 2019

    Йоханнес на последнем рубеже!

  • Братья Бё невероятно близки к тому, чтобы вновь вместе оказаться на подиуме, а вот с Ляйтнером за бронзу поборются Кристиансен и Пайффер. Остальные уступают сильно. 

  • У Елисеева один промах, и он замыкает десятку (+1:20,6). Гараничев с одной ошибкой замыкает топ-20 (+1:59,8). Логинов исправился, отработал на ноль и поднялся на 24-е место (+2:17,0). Последовал его примеру и Малышко. Дмитрий уже 34-й (+2:54,2).

  • Тарьей тоже великолепно отработал, а у Хофера сразу два промаха. У Пайффера один промах, как и у Кристиансена. Зато Ляйтнер вновь стреляет точно. 

    Положение на выходе с рубежа: Тарьей (+18,9), Ляйтнер (+43,1), Кристиансен (+50,9). 

  • Пять из пяти! Браво! Справился Бё!

  • Йоханнес и первая стойка. Смотрим. 

  • Но преследователи пока держат скорость и даже пытаются приблизиться к Йоханнесу. Видимо, он сбавляет в преддверии злополучной для себя стойки. 

  • Отметка 5.9 км. Йоханнес оторвался от брата и Хофера ужа на 20 секунд. Кристиансен с Пайффером расположились ещё в десяти секундах. 

  • Увы, Логинов «застрелился» — три промаха. Зато Елисеев с Гараничевым отработали на ноль. Матвей — 11-й (+56,6), Евгений — 16-й (+1:17,6), Александр — 32-й (+2:01,1). У Малышко два промаха, и он уже 42-й.

  • Тарьей точен. Хофер — тоже, как и Пайффер с Кристиансеном

    На выходе с рубежа: 

    1. Йоханнес, 2. Тарьей (+16,0), 3. Хофер (+16,2).

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