Логинов в борьбе за медаль: в Хольменколлене в рамках этапа КМ по биатлону проходит мужская гонка преследования

В Хольменколлене на заключительном этапе Кубка мира проходит последняя в нынешнем сезоне мужская гонка преследования. Первым на старт уйдёт норвежец Йоханнес Бё. Александр Логинов включится в борьбу с девятого места и постарается завоевать медаль. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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