Логинов в борьбе за медаль: в Хольменколлене в рамках этапа КМ по биатлону проходит мужская гонка преследования
- globallookpress.com
- © Sven Hoppe/dpa
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23 марта 2019
Йоханнес на последнем рубеже!
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Братья Бё невероятно близки к тому, чтобы вновь вместе оказаться на подиуме, а вот с Ляйтнером за бронзу поборются Кристиансен и Пайффер. Остальные уступают сильно.
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У Елисеева один промах, и он замыкает десятку (+1:20,6). Гараничев с одной ошибкой замыкает топ-20 (+1:59,8). Логинов исправился, отработал на ноль и поднялся на 24-е место (+2:17,0). Последовал его примеру и Малышко. Дмитрий уже 34-й (+2:54,2).
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Тарьей тоже великолепно отработал, а у Хофера сразу два промаха. У Пайффера один промах, как и у Кристиансена. Зато Ляйтнер вновь стреляет точно.
Положение на выходе с рубежа: Тарьей (+18,9), Ляйтнер (+43,1), Кристиансен (+50,9).
Standing shooting might have left him down a few times, but not now and @7ohannesbo clears and keeps the lead #HOL19pic.twitter.com/MY5YfHsfHl— IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2019 г.
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Пять из пяти! Браво! Справился Бё!
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Йоханнес и первая стойка. Смотрим.
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Но преследователи пока держат скорость и даже пытаются приблизиться к Йоханнесу. Видимо, он сбавляет в преддверии злополучной для себя стойки.
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Отметка 5.9 км. Йоханнес оторвался от брата и Хофера ужа на 20 секунд. Кристиансен с Пайффером расположились ещё в десяти секундах.
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Увы, Логинов «застрелился» — три промаха. Зато Елисеев с Гараничевым отработали на ноль. Матвей — 11-й (+56,6), Евгений — 16-й (+1:17,6), Александр — 32-й (+2:01,1). У Малышко два промаха, и он уже 42-й.
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Тарьей точен. Хофер — тоже, как и Пайффер с Кристиансеном
На выходе с рубежа:
1. Йоханнес, 2. Тарьей (+16,0), 3. Хофер (+16,2).