За пределами десятки сильнейших: Миронова стала 15-й по итогам масс-старта на этапе КМ в Холменколлене
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24 марта 2019
Интересной выдалась сегодняшняя гонка, как и весь сезон! Спасибо, что были с нами на протяжении этого времени!
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Эмоциональный финиш победительницы масс-старта Ханны Эберг.
She won at the Olympics, she won at World Championships -- now she adds a first victory outside of the huge events to her resume! Well done to @hannaaaoberg. 🇸🇪 #HOL19— IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.
You can rewatch the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/fC1Rhr7XLX
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Итак, биатлонный сезон у женщин официально завершён.
Доротея Вирер впервые в карьере выигрывает общий зачёт Кубка мира. Она единственная представительница Италии, завоевавшая «Хрустальный глобус».
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У Светланы Мироновой 15-й результат, она опередила Дальмайер, но проиграла лидеру более полутора минут. У Юрловой-Перхт 18-е место.
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Финишируют Кузьмина, Витоцци и Вирер. Спортсменки делят места с 10-го по 12-е.
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Экхофф пришла к финишу второй, у Клэр Игэн — бронза.
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Шведка Эберг финиширует первой!
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Борьба за серебро!
Тириль Экхофф из Норвегии обошла Клэр Игэн за 700 метров до финиша! Напряжённая борьба идёт среди биатлонисток.
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Эберг продолжает лидировать!
На отметке 11,8 км она первая. Вирер пока десятая, но для завоевания Кубка мира ей хватит и такого результата.
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Расположение сил после третьего стрельбища: Фиалкова, Эберг и Игэн — так выглядит первая тройка. Кузьмина подбирается к ним всё ближе, Миронова врывается в десятку!