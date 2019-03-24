За пределами десятки сильнейших: Миронова стала 15-й по итогам масс-старта на этапе КМ в Холменколлене

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Ксения Рахновская
В норвежском Хольменколлене состоялась заключительная женская гонка в рамках Кубка мира по биатлону. Победа осталась за шведкой Ханной Эберг, серебро и бронза — у норвежек Тириль Экхофф и американки Клэр Игэн соответственно. Итальянка Доротея Вирер финишировала лишь 12-й, однако выиграла «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу 15-й.
За пределами десятки сильнейших: Миронова стала 15-й по итогам масс-старта на этапе КМ в Холменколлене
  • © Reuters
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  • 24 марта 2019

    Интересной выдалась сегодняшняя гонка, как и весь сезон! Спасибо, что были с нами на протяжении этого времени!

  • Эмоциональный финиш победительницы масс-старта Ханны Эберг. 

  • Итак, биатлонный сезон у женщин официально завершён.

    Доротея Вирер впервые в карьере выигрывает общий зачёт Кубка мира. Она единственная представительница Италии, завоевавшая «Хрустальный глобус». 

  • У Светланы Мироновой 15-й результат, она опередила Дальмайер, но проиграла лидеру более полутора минут. У Юрловой-Перхт 18-е место. 

  • Финишируют Кузьмина, Витоцци и Вирер. Спортсменки делят места с 10-го по 12-е. 

  • Экхофф пришла к финишу второй, у Клэр Игэн — бронза. 

  • Шведка Эберг финиширует первой! 

  • Борьба за серебро!

    Тириль Экхофф из Норвегии обошла Клэр Игэн за 700 метров до финиша! Напряжённая борьба идёт среди биатлонисток. 

  • Эберг продолжает лидировать!

    На отметке 11,8 км она первая. Вирер пока десятая, но для завоевания Кубка мира ей хватит и такого результата. 

  • Расположение сил после третьего стрельбища: Фиалкова, Эберг и Игэн — так выглядит первая тройка. Кузьмина подбирается к ним всё ближе, Миронова врывается в десятку!

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