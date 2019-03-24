За пределами десятки сильнейших: Миронова стала 15-й по итогам масс-старта на этапе КМ в Холменколлене

В норвежском Хольменколлене состоялась заключительная женская гонка в рамках Кубка мира по биатлону. Победа осталась за шведкой Ханной Эберг, серебро и бронза — у норвежек Тириль Экхофф и американки Клэр Игэн соответственно. Итальянка Доротея Вирер финишировала лишь 12-й, однако выиграла «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу 15-й.

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