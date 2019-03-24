Прорыв Елисеева, рекорд Бё и золотой дубль Кузьминой: итоги гонок преследования на этапе КМ в Хольменколлене

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене и превзошёл рекорд Мартена Фуркада по количеству побед за сезон. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который поднялся с 18-го на девятое место. У женщин победу одержала Анастасия Кузьмина. Выступающая за Словакию спортсменка не допустила ни одного промаха и завоевала вторую золотую медаль в Норвегии.

Золотой дубль Бё и проблемы со стрельбой Логинова

В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене завершились мужская и женская гонки преследования. Главные надежды российских болельщиков были связаны с Александром Логиновым, который продолжает сражаться за второе место в тотале. Накануне он занял девятое место в спринте и имел неплохие шансы увеличить своё преимущество над ближайшим преследователем — французом Кентеном Фийоном Майе. Помимо прочего, в случае победы он сохранял шансы на завоевание «Малого хрустального глобуса» в зачёте пасьютов. Правда, для этого ему надо было брать золото и надеяться на провальное выступление Йоханнеса Бё.

Однако ошибки при стрельбе в положении лёжа помешали ему добиться высокого результата. Уже на первом огневом рубеже он допустил один промах, а на втором — сразу три ошибки. Логинов финишировал 13-м и остался на третьем месте в зачёте гонок преследования. Вторую строчку сохранил всё тот же Фийон Майе, завершивший забег позицией выше.

«Это пасьют, вы сами понимаете, как здесь нужно работать по дистанции. В таких гонках не надо бежать в своём темпе: где-то нужно придержать скорость, а где-то добавить. Ветер ощущается сильно, тем более он крутит не в одну сторону, а в разные», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

Однако россияне не остались без своего представителя в топ-10. Матвей Елисеев допустил всего два промаха и поднялся с 18-го на девятое место. Кроме того, россиянин продемонстрировал шестой лучший ход в гонке, уступив Йоханнесу Бё всего 22,5 секунды. Для сравнения, Логинов показал лишь 14-ю скорость, проиграв норвежцу 33 секунды.

«Это мой лучший результат сезона, хотя ошибки были. Начал спокойно, четыре человека обогнали. Дал организму привыкнуть. Приходится делать скидку на неидеальное состояние. Проходит азарт гонки, теперь выхожу на старт с более трезвой головой. Помогает», — заявил спортсмен Калашников Media.

Также он признался, что доволен тем, как прошёл последний круг.

«Если раньше я проигрывал минутами, то теперь почти до последнего подъёма держался с лидерами. Шансы были, прогресс идёт», — заключил Елисеев.

Евгений Гараничев также довольно удачно провёл гонку. Спортсмен стартовал в конце третьего десятка, однако в итоге смог финишировать 17-м. Улучшил своё положение и Дмитрий Малышко. Несмотря на три промаха, он переместился с 45-го на 34-е место.

Триумфатором гонки вновь стал Йоханнес Бё. По результатам спринта он имел более 30 секунд преимущества над ближайшими преследователями, однако из-за неудачной стрельбы позволил тем серьёзно сократить гандикап. Норвежец допустил три промаха и лишь на 13,9 секунды превзошёл своего брата Тарьея Бё. Третьим стал немец Арнд Пайффер.

Таким образом, Бё-младший не только завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования, но и превзошёл рекорд Мартена Фуркада по количеству побед в сезоне. Теперь на счету норвежца значится 15 выигранных забегов, что на один больше, чем у француза.

«По натуре я не завистлив, если кто-то обогнал меня, то он заслужил победу. Йоханнес Бё был на голову выше остальных в этом сезоне», — признался Логинов

Триумф Кузьминой и неудачи россиянок

В женской гонке российским биатлонисткам изначально было очень сложно рассчитывать на медали. В спринте Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова финишировали на 13-м и 14-м местах соответственно и могли рассчитывать разве что на попадание в десятку. Но им не удалось добиться и этого. Спортсменки допустили два и четыре промаха соответственно и потеряли по одной позиции каждая.

После гонки Юрлова-Перхт рассказала, что привело к ошибкам на огневом рубеже, а также призналась, что испытывает определённые проблемы с физической формой.

«Был небольшой ветерок, порыв. Немного поторопилась, можно было плотнее взять винтовку, подработать. Но я немного отпустила её и выдала два выстрела. На трассе пыталась держать тот темп, на который была сегодня способна. Чувствуется усталость, нет той мощи, которая была неделю назад. Будем мобилизовываться», — сказала спортсменка.

Как и Юрлова-Перхт, Миронова чисто отработала на лёжке, зато на двух последних рубежах была не так точна. Особенно неудачным получилась последняя стойка, на которой Светлана не закрыла сразу три мишени.

«На четвёртом рубеже ключевую роль сыграла психология, не справилась. Потеряла концентрацию, какая-то сторонняя мысль проскользнула. Честно сказать, не думала о борьбе впереди. Было достаточно тяжело идти по трассе, она разбивалась, но я старалась сражаться. В целом лыжи работали хорошо, спасибо сервису», — отметила Миронова.

Остальные россиянки также не смогли порадовать своих болельщиков. Лариса Куклина, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева не лучшим образом отработали на огневых рубежах, а ходом показали результат на уровне пятого десятка. В итоге ни одна из них не смогла улучшить свои позиции.

Победу в гонке преследования одержала Анастасия Кузьмина. Представительница Словакии составила компанию Йоханнесу Бё и оформила золотой дубль в Хольменколлене. Спортсменка показала филигранную стрельбу, не допустив ни одного промаха, а на дистанции была неудержима. Она не оставила ни шанса своим соперницам, что прекрасно иллюстрирует итоговый протокол. Завоевавшая серебро Дениз Херманн уступила триумфатору более 1 минуты 40 секунд, а отставание Ханны Эберг составило более 2 минут.

«Я боялась выстрелить последним патроном. Было очень волнительно, несмотря на то что всю гонку чувствовала себя расслабленно. Трасса была более разбитая и мягкая. В конце хотелось всех обнимать, потому что такое больше не повторится в моей жизни. Я очень счастлива», — призналась Кузьмина.

Ранее спортсменка заявляла, что намерена завершить карьеру после нынешнего сезона. Однако она призналась, что может изменить решение.

«Могу ли я остаться в биатлоне, но выступать только в эстафетах? Думаем над этим вариантом, потому что пока у нас нет четвёртого человека. Так что это возможно», — добавила Кузьмина.

Этот успех не позволил Кузьминой завоевать «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования. Спортсменка набрала 309 баллов и заняла третье место. Победа досталась действующему лидеру общего зачёта итальянке Доротее Вирер. Вторую строчку заняла её соотечественница Лиза Виттоцци.

Борьба Логинова за второе место и шансы Юрловой-Перхт

До окончания биатлонного сезона осталась одна гонка. В воскресенье спортсмены разыгрывают медали в масс-старте и определят обладателей последней пары «Малых хрустальных глобусов». Если у мужчин судьба первого места в тотале уже давно предрешена, то у женщин за неё разворачивается нешуточная борьба. Шансы на итоговый успех сохраняют Вирер, Виттоцци и Кузьмина. При этом Доротее достаточно занять 26-е место, чтобы гарантировать себе первую строчку в общем зачёте Кубка мира.

Наиболее сложное положение у Кузьминой. На данный момент она уступает итальянке 50 баллов и обязана не только побеждать в Хольменколлене, но и надеяться на фиаско Вирер. Анастасия может выиграть только в том случае, если Доротея финиширует не выше 27-го места, а Лиза — не выше третьего.

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Юрлова-Перхт на данный момент занимает 14-е место в тотале и уже не сможет пробиться в топ-10, однако имеет все шансы забрать «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира в Эстерсунде россиянка смогла подняться на пятую строчку и уступает лидирующей Вирер всего 33 балла.

Также шансы на победу сохраняют Эберг, Паулина Фиалкова и Ингрид Тандревольд. При этом именно шведка наиболее стабильно выступала в гонках с общего старта. Ранее она четырежды занимала четвёртое место, а ещё раз стала десятой.

У мужчин борьба за «Малый хрустальный глобус» обещает быть ещё более напряжённой. Перед заключительной гонкой в активе Йоханнеса Бё и Кентена Фийона Майе значится равное количество баллов — по 202. Таким образом, тот из них, кто лучше проведёт заключительный забег, и станет победителем. Минимальные шансы на успех остаются и у Пайффера. Немец уступает своим конкурентам 37 баллов, но при определённом раскладе способен осуществить прорыв.

Гараничев потерял шансы завоевать трофей, однако имеет возможность обогнать Пайффера, имея в своём активе 134 очка и занимая пятую строчку. Однако главной интригой для российских болельщиков станет борьба за второе место в тотале, где Логинов попробует отстоять звание главного преследователя Йоханнеса Бё.

Перед последним забегом сезона он опережает Фийона Майе на восемь очков. Но в пользу француза говорит тот факт, что Александр крайне неровно выступает в гонках с общего старта. Лишь в Эстерсунде он смог впервые в сезоне завершить забег в числе десяти сильнейших (четвёртое место). В Нове-Место он финишировал 15-м, в Рупольдинге стал 17-м, а в Антхольце и вовсе обосновался лишь на 20-й строчке.