Логинов считает, что Йоханнес Бё заслужил «Большой хрустальный глобус»
- Reuters
«По натуре я не завистлив, если кто-то обогнал меня, то он заслужил победу. Йоханнес Бё был на голову выше остальных в этом сезоне. В этом году мы с остальными спортсменами вели борьбу за второе место, потому что понимали, что он очень силён. Бё заслужил «Большой хрустальный глобус», всё по делу», — заявил Логинов в интервью NRK.
Также россиянин добавил, что они с норвежцем всегда поздравляют друг друга.
Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — 13-й.