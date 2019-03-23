Логинов считает, что Йоханнес Бё заслужил «Большой хрустальный глобус»

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что норвежец Йоханнес Бё был на голову сильнее оппонентов в нынешнем сезоне, а все остальные спортсмены боролись только за второе место.

«По натуре я не завистлив, если кто-то обогнал меня, то он заслужил победу. Йоханнес Бё был на голову выше остальных в этом сезоне. В этом году мы с остальными спортсменами вели борьбу за второе место, потому что понимали, что он очень силён. Бё заслужил «Большой хрустальный глобус», всё по делу», — заявил Логинов в интервью NRK.

Также россиянин добавил, что они с норвежцем всегда поздравляют друг друга.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — 13-й.