Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — 13-й

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Норвежец Йоханнес Бё выиграл пасьют на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Логинов — 13-й
  • Reuters

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Норвежец прошёл дистанцию в 12,5 км за 32:15.6. Благодаря этому успеху спортсмен смог побить достижение француза Мартена Фуркада по количеству побед в личных гонках за сезон.

Тарьей Бё финишировал на втором месте с отставанием в 13.9 секунды.

Третье место у немца Арнда Пайффера.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший девятое место. Александр Логинов пришёл к финишу 13-м, а Евгений Гараничев — 17-м. Ещё один россиянин — Дмитрий Малышко — оказался на 34-й позиции.

Ранее сообщалось, что IBU признал биатлонистку Павлову лучшим новичком сезона.

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