Российская биатлонистка Павлова признана новичком года
- Reuters
Об этом сообщает Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).
В общем зачёте Кубка мира россиянка заняла 33-е место. В текущем сезоне Павлова выиграла в составе российской сборной эстафету, которая прошла на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также стала чемпионкой Европы в одиночной смешанной эстафете.
Ранее сообщалось, что Эберг выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.
Many congratulations to @russianbiathlon's Evgeniya Pavlova who is taking the award for @IBU_WC Rookie of the Year this winter! #HOL19 🇷🇺😁 pic.twitter.com/d9GEN00Hrc— IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.