Российская биатлонистка Павлова признана новичком года

Россиянка Евгения Павлова признана новичком года по итогам Кубка мира в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).

В общем зачёте Кубка мира россиянка заняла 33-е место. В текущем сезоне Павлова выиграла в составе российской сборной эстафету, которая прошла на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также стала чемпионкой Европы в одиночной смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что Эберг выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.