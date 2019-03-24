Российская биатлонистка Павлова признана новичком года

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Россиянка Евгения Павлова признана новичком года по итогам Кубка мира в сезоне-2018/19.
Российская биатлонистка Павлова признана новичком года
  • Reuters

Об этом сообщает Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).

В общем зачёте Кубка мира россиянка заняла 33-е место. В текущем сезоне Павлова выиграла в составе российской сборной эстафету, которая прошла на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также стала чемпионкой Европы в одиночной смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что Эберг выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.

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