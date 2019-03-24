Эберг выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов, Юрлова-Перхт — пятая

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Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей зачёта масс-стартов по итогам Кубка мира сезона-2018/19.
Эберг выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов, Юрлова-Перхт — пятая
  • ©JON OLAV NESVOLD
  • globallookpress.com

В масс-старте на заключительном этапе КМ в норвежском Хольменколлене Эберг завоевала золото. Таким образом, она выиграла зачёт масс-стартов с 220 очками.

Второй в зачёте стала итальянка Доротея Вирер. Тройку лучших замкнула представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

Среди россиянок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла пятую позицию в зачёте.

Ранее сообщалось, что итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира.

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