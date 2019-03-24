Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира

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Итальянка Доротея Вирер одержала победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону.
Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира
  • ©Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В масс-старте на заключительном этапе КМ в норвежском Хольменколлене она заняла 12-е место. Таким образом она набрала 904 очка и стала обладательницей «Хрустального глобуса».

Второй в общем зачёте стала её соотечественница Лиза Виттоцци (882), а замкнула тройку лучших представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870). 

Среди российских спортсменок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место (494).

Ранее Ханна Эберг победила в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене.

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