Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира

Итальянка Доротея Вирер одержала победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

В масс-старте на заключительном этапе КМ в норвежском Хольменколлене она заняла 12-е место. Таким образом она набрала 904 очка и стала обладательницей «Хрустального глобуса».

Второй в общем зачёте стала её соотечественница Лиза Виттоцци (882), а замкнула тройку лучших представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870).

Среди российских спортсменок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место (494).

Ранее Ханна Эберг победила в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене.