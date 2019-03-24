Биатлонистка Эберг победила в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене, Миронова — 15-я
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Шведская спортсменка выиграла гонку с результатом 35 минут 56,2 секунды.
Второй стала Тириль Экхофф из Норвегии с отставанием в 1,3 секунды, а замкнула тройку лучших американка Клэр Игэн (+ 10,4).
Среди россиянок сильнейшей оказалась Светлана Миронова, ставшая 15-й.
Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на КМ.