Биатлонистка Эберг победила в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене, Миронова — 15-я

Шведка Ханна Эберг заняла первое место в масс-старте на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

©JON OLAV NESVOLD

globallookpress.com

Шведская спортсменка выиграла гонку с результатом 35 минут 56,2 секунды. Второй стала Тириль Экхофф из Норвегии с отставанием в 1,3 секунды, а замкнула тройку лучших американка Клэр Игэн (+ 10,4). Среди россиянок сильнейшей оказалась Светлана Миронова, ставшая 15-й. Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на КМ.