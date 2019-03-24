Биатлонистка Эберг победила в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене, Миронова — 15-я

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Шведка Ханна Эберг заняла первое место в масс-старте на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
Биатлонистка Эберг победила в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене, Миронова — 15-я
  • ©JON OLAV NESVOLD
  • globallookpress.com

Шведская спортсменка выиграла гонку с результатом 35 минут 56,2 секунды.

Второй стала Тириль Экхофф из Норвегии с отставанием в 1,3 секунды, а замкнула тройку лучших американка Клэр Игэн (+ 10,4).

Среди россиянок сильнейшей оказалась Светлана Миронова, ставшая 15-й.

Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на КМ.

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