Итальянская биатлонистка Вирер завоевала малый Хрустальный глобус в зачёте гонок преследования на КМ

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Итальянская спортсменка Доротея Вирер стала победительницей зачёта гонок преследования, проводившихся в рамках Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/19, и завоевала малый Хрустальный глобус в данной дисциплине.
Итальянская биатлонистка Вирер завоевала малый Хрустальный глобус в зачёте гонок преследования на КМ
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

В восьми пасьютах, состоявшихся на этапах в Поклюке, Хохфильцене, Нове-Место, Оберхофе, Антхольце, Солт-Лэйк-Сити, Остерсунде и Холменколлене, Вирер набрала в общей сложности 327 очков, опередив ближайшую преследовательницу в лице норвежки Марте Рёйселанд на 15 баллов. Третий результат показала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309 очков).

Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, заняла 21-е место в зачёте гонок преследования, набрав 141 очко. В тридцатку сильнейших в этой соревновательной дисциплине вошли также Евгения Павлова, со 114 баллами в активе ставшая 26-й, и Ирина Старых, набравшая 98 очков и финишировавшая 29-й.

Ранее сообщалось, что Кузьмина выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

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