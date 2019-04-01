Глазырина вошла в расширенный состав сборной России по биатлону на сезон-2019/20

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил расширенный состав национальной команды на сезон-2019/20.

Как сообщает ТАСС, на заседании тренерского совета, которое состоялось в Тюмени, был утверждён список из 44 кандидатов на попадание в основной и резервный составы национальной команды.

Окончательный состав будет утверждён правлением СБР в конце апреля — начале мая, когда все спортсмены пройдут медицинское обследование.

В расширенный состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Василий Томашин, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов, Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Петр Пащенко, Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Даниил Серохвостов.

В предварительный состав женской команды попала Екатерина Глазырина, вернувшаяся к соревновательной деятельности в феврале 2018 года после отбытия двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Также в список вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Анастасия Гореева, Анна Никулина, Елена Чиркова, Полина Шевнина и Анастасия Егорова.

Ранее сообщалось, что тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону.