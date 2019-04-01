Тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительными результаты мужской и женской сборных страны в сезоне-2018/19.

Как сообщает ТАСС, такое решение было принято на заседании тренерского совета, которое состоялось в Тюмени во время чемпионата России.

В прошедшем сезоне мужская и женская сборные заняли четвёртые места в Кубке наций.

Лучшим из биатлонистов стал Александр Логинов, завершивший сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Среди биатлонисток наивысшую позицию в Кубке мира заняла Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 14-й. Она также завоевала серебро мирового первенства в масс-старте.

Ранее сообщалось, что Кайса Мякяряйнен заявила о намерении продолжить карьеру.