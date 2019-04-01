Тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, такое решение было принято на заседании тренерского совета, которое состоялось в Тюмени во время чемпионата России.
В прошедшем сезоне мужская и женская сборные заняли четвёртые места в Кубке наций.
Лучшим из биатлонистов стал Александр Логинов, завершивший сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.
Среди биатлонисток наивысшую позицию в Кубке мира заняла Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 14-й. Она также завоевала серебро мирового первенства в масс-старте.
Ранее сообщалось, что Кайса Мякяряйнен заявила о намерении продолжить карьеру.