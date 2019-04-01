Тихонов заявил, что больше никогда не будет выступать на тренерском совете СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что впредь не намерен выступать на заседаниях тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

«Комментатор Дмитрий Губерниев вчера сказал, что Тихонов приехал с косой головы рубить. Я ничего подобного не собираюсь делать, потому что не являюсь членом тренерского совета. Я больше никогда не буду тут выступать — у меня своих дел хватает, мне не до этого будет. Но на моём сайте всё будет сказано», — приводит слова Тихонова ТАСС.

72-летний функционер возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы.

Ранее сообщалось, что Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР.