Тихонов заявил, что больше никогда не будет выступать на тренерском совете СБР
- РИА Новости
«Комментатор Дмитрий Губерниев вчера сказал, что Тихонов приехал с косой головы рубить. Я ничего подобного не собираюсь делать, потому что не являюсь членом тренерского совета. Я больше никогда не буду тут выступать — у меня своих дел хватает, мне не до этого будет. Но на моём сайте всё будет сказано», — приводит слова Тихонова ТАСС.
72-летний функционер возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы.
Ранее сообщалось, что Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР.