Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов был обвинён во лжи во время своего выступления на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) в Тюмени.

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.

«Вы все врёте и постоянно говорите одно и то же», — заявил специалист.

Отмечается, что после возникшей перепалки Тихонов ушёл с трибуны, не закончив своё выступление.

Ранее сообщалось, что глава СБР Владимир Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ.