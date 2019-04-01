Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов был обвинён во лжи во время своего выступления на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) в Тюмени.
Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.

«Вы все врёте и постоянно говорите одно и то же», — заявил специалист.

Отмечается, что после возникшей перепалки Тихонов ушёл с трибуны, не закончив своё выступление.

Ранее сообщалось, что глава СБР Владимир Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ.

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