Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
«Вы все врёте и постоянно говорите одно и то же», — заявил специалист.
Отмечается, что после возникшей перепалки Тихонов ушёл с трибуны, не закончив своё выступление.
Ранее сообщалось, что глава СБР Владимир Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ.