Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ
- РИА Новости
«Бывают случаи, когда у нас есть расхождения, но, на мой взгляд, они должны не выходить в прессу, а оставаться внутри», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Он отметил, что если кто-то чем-то недоволен, то это необходимо обсуждать, но не выносить на суд широкой общественности.
«В дискуссии рождается истина», — добавил глава СБР.
Ранее сообщалось, что тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону.