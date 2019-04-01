Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв призвал коллег прекратить публичные споры в прессе.
Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ
  • РИА Новости

«Бывают случаи, когда у нас есть расхождения, но, на мой взгляд, они должны не выходить в прессу, а оставаться внутри», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что если кто-то чем-то недоволен, то это необходимо обсуждать, но не выносить на суд широкой общественности.

«В дискуссии рождается истина», — добавил глава СБР.

Ранее сообщалось, что тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону.

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