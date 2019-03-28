Победное возвращение Глазыриной, золото Елисеева и три промаха Логинова: итоги спринтерских гонок на ЧР по биатлону

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону. Мужчины и женщины разыграли медали в спринтерских гонках. У женщин золото взяла Екатерина Глазырина, вернувшаяся после двухгодичной дисквалификации за допинг. У мужчин победил Матвей Елисеев, а Александр Логинов допустил три промаха и завоевал серебро.

Золото Глазыриной и провал Сливко

Спустя несколько дней после завершения очередного розыгрыша Кубка мира по биатлону в Тюмени стартовал чемпионат России. Соревнования проходили на арене «Жемчужина Сибири» и собрали почти всех ведущих спортсменов страны. Первыми на старт спринтерской гонки на 7,5 км вышли женщины. В забеге не принимали участия серебряная медалистка первенства планеты в Эстерсунде Екатерина Юрлова-Перхт и лучший новичок года по версии IBU Евгения Павлова. Однако число участниц пополнили недавно отбывшая двухгодичную дисквалификацию за допинг Екатерина Глазырина и Маргарита Васильева, отстранённая за пропуск тестов на запрещённые вещества.

К неожиданности многих болельщиков и экспертов, именно Глазырина показала лучшее время в спринтерской гонке. Спортсменка идеально отработала на стрельбище и продемонстрировала неплохой ход. Это позволило ей более чем на 12 секунд опередить Ларису Куклину, также не допустившую ни одного промаха.

«У меня лыжи неплохо работали от начала до конца гонки, это добавляло мне позитива. Моё возвращение в спорт? Было волнение. Раньше ещё в Кубке России бегала, однако в Тюмени другой уровень и зрители присутствуют. В соперниках были девушки, которые выступали в этом сезоне на международных соревнованиях. На стрельбище долго выцеливала, но вроде бы всё получилось неплохо», — цитирует победительницу гонки «Матч ТВ».

Двукратный серебряный призёр Кубка мира в эстафете рассказала, что во время гонки ощущала серьёзную поддержку болельщиков.

«Да, а одного я хочу отметить особенно. Он стоял на трассе и постоянно кричал мне: «Катя лучшая!» Я ещё думала: это он меня подбадривает или следит онлайн за результатами? В общем, спасибо ему и всем фанатам», — приводит слова биатлонистки «Тюменская арена».

Серебряная медалистка спринта пожаловалась на состояние лыжни и усталость, вызванную поздним прибытием на место проведения национального первенства.

«Последний круг дался очень тяжело, но возможно, что сказалась дорога. Прибыла в Тюмень только в ночь среды. Довольна, что справилась со стрельбой, потому что бежать было тяжело», — призналась Куклина.

Бронза досталась Светлане Мироновой. Биатлонистка допустила два промаха на стойке, но традиционно продемонстрировала отличный ход, что и помогло ей добиться успеха. При этом всего 2,7 секунды ей уступила Ирина Казакевич, которая также представляет Свердловскую область.

«Это конец сезона, все уже набегались, а на трассе — каша, по ней тяжело идти. Стрельба? На стойке не было ветра, но я слишком долго выцеливала и допустила промахи. Задачи на чемпионат России? Отдать все силы и ехать отдыхать», — сказала Миронова.

На данный момент спортсменка не определилась, будет ли она принимать участие в гонке преследования, которая запланирована на 30 марта.

«У меня пасьют под вопросом. Сезон был тяжёлый, длинный. А в программу чемпионата России входят ещё масс-старт и эстафета. Так что решим с тренером, в каких гонках буду стартовать», — сказала Миронова.

Совсем недалеко от лидеров расположились и другие спортсменки, выступавшие на Кубке мира в прошлом сезоне. Так, Ульяна Кайшева стала пятой и менее десяти секунд уступила Мироновой. Результат Ирины Старых оказался скромнее — с одним промахом она финишировала лишь на девятой позиции (+1:12,2).

«Ощущения рабочие, бодрые. Рада, что удалось нормально передвигаться по такой разбитой трассе, были проблемы со стойкой. Здесь всё получается лучше, чем в Хольменколлене, нервозности явно меньше. В гонке преследования буду чувствовать себя более уверенной, стартуя из-за спины», — выразила мнение Кайшева.

Настоящим разочарованием гонка завершилась для Виктории Сливко. Спортсменка допустила сразу четыре промаха на первом огневом рубеже, а после добавила к ним одну незакрытую мишень на втором. Как итог — лишь 33-е место и отставание от лидера 3 минуты 11,9 секунды.

«Что случилось на первом рубеже? Пока не могу сказать. Когда стреляла, не понимала, в чём дело. Потом сказали, что всё ушло вниз. Наверное, ветер. Четыре промаха — и все габариты. Дистанция очень трудная. Тяжело бежать. Селитра никак не помогла, трасса разбита», — заключила Сливко.

Сражение Елисеева с Логиновым и неудача Гараничева

Мужская спринтерская гонка на 10 км также проходила с участием всех главных звёзд российской сборной. На трассу «Жемчужины Сибири» вышли главный преследователь Йоханнеса Бё в общем зачёте Кубка мира Александр Логинов и Матвей Елисеев, который занял в пасьюте на этапе в Хольменколлене девятое место, что стало его лучшим результатом в индивидуальных дисциплинах.

В Тюмени Елисеев не сбавил обороты и подтвердил, что к весне набрал отличный ход. Несмотря на два промаха, он показал лучшее время и стал чемпионом России в спринте. Многие зрители были поражены решением Матвея бежать гонку в одной футболке. Однако сам спортсмен признался, что его выбор был обоснованным, учитывая весьма тёплую погоду. На момент забега температура воздуха составляла около +5 ˚С.

«На трассе было очень тепло, хотя и прохладный ветерок. У меня было хорошее самочувствие, лыжи работали прекрасно. Из-за ветра стрелять лёжа было непросто, а на стойке сам недоработал», — признался спортсмен.

Вторым стал Логинов, уступивший победителю более 15 секунд. Александр превзошёл своего конкурента в скорости, но на огневом рубеже допустил на один промах больше. В итоге именно дополнительные 150 метров решили исход борьбы за победу.

После гонки Логинов отметил своё самочувствие и признался, что силы остались даже в конце сезона.

«Рад, что в непростых погодных условиях показал хорошую скорость. Но три промаха — это, можно сказать, никакая стрельба. Стоя — моя ошибка. Поторопился немного. Лёжа пока не знаю, откуда две осечки. Ещё не анализировал», — прокомментировал свой результат атлет.

Логинов не стал обвинять организаторов в проблемах с трассой, но отметил, что она не выдерживает такого количества биатлонистов.

«Наша сервис-группа хорошо поработала, лыжи катили здорово. Они мне помогли. Конечно, болельщики порадовали. В будний день пришло так много зрителей. Все кричали, говорили спасибо. Это очень приятно», — заключил спортсмен.

Бронза досталась представителю ХМАО — Югра Ивану Томилову. 27-летний спортсмен безупречно отработал на стрельбище, однако ходом солидно уступил своим конкурентам. Вслед за ним расположились Владимир Семаков из Удмуртии и Максим Буртасов из Новосибирской области.

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Как известно, Буртасов — молодой человек Евгении Павловой. После гонки биатлонист признался, что показал высокий результат в том числе благодаря ей.

«Старался отработать чисто, стрелять быстрее и показать результат, на который способен. Помогает ли Павлова? Даёт советы, любовь окрыляет и помогает бежать», — отметил атлет.

В отличие от своих коллег по сборной, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев выступили не так успешно. Как и Логинов, спортсмены не закрыли по три мишени, но ходом были отнюдь не так убедительны. В результате они заняли 13-е и 18-е места соответственно.

Для Гараничева этот результат стал более разочаровывающим, ведь он выступал в своём родном регионе. После гонки Евгений также прокомментировал непростые погодные условия.

«Мы же не северный регион. Снег подтаивал, но организаторам всё равно большое спасибо. Они посыпали селитрой трассу, так что было полегче. В сезоне на Кубке мира порой бежали в худших условиях. Психологически мне нравится бегать дома. Родные люди на трибунах меня поддерживают. А вот руки-ноги тяжёлые, конечно. Даже не знаю, с чем это связано. Возможно, чемпионат был длинным, много гонок. Сам себя порой не понимаю, почему не могу прибавить», — заявил Гараничев.