Золото Логинова, проблемы Елисеева с винтовкой и 12 промахов Глазыриной: итоги гонок преследования на ЧР по биатлону

В Тюмени на арене «Жемчужина Сибири» завершились гонки преследования в рамках чемпионата России по биатлону. У женщин золото завоевала Лариса Куклина, а соревнования среди мужчин выиграл Александр Логинов. Победители спринта — Екатерины Глазырина и Матвей Елисеев — испытали серьёзные трудности в ходе забега и не смогли финишировать в пятёрке лучших. Глазырина упала на трассе и допустила 12 промахов, а у Елисеева порвался ремень на винтовке, из-за чего большую часть круга он был вынужден нести её в руке.

Успех Куклиной и прорыв Сливко

Гонка преследования на чемпионате России по биатлону получилась непредсказуемой. Ещё до старта стало известно, что в ней не примет участие бронзовая медалистка спринта Светлана Миронова. Спортсменка ещё в четверг говорила, что пока не определилась относительно своего участия в пасьюте, и в итоге всё же отказалась от выхода на старт. В её отсутствие на победу претендовали триумфатор прошлого забега Екатерина Глазырина, вернувшаяся после двухлетней дисквалификации, и её ближайшая преследовательница Лариса Куклина.

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Однако Глазырина не смогла подтвердить свой статус фаворита и финишировала лишь 19-й. Спортсменка потерпела фиаско на стрельбище, оставив незакрытыми 12 мишеней из 20. С такой работой на огневых рубежах рассчитывать на высокое место не приходилось. Неудача постигла Екатерину уже на первой лёжке, где она допустила два промаха. На второй она добавила к ним ещё четыре, а на стойках промазала по три раза. В итоге её отставание от лидера составило более пяти с половиной минут.

Золото завоевала Куклина. Признанный снайпер допустила лишь один промах на огневом рубеже и уверенно заняла первое место. После провала Глазыриной ни одна конкурентка так и не смогла подобраться к результату Ларисы. Её преимущество над ставшей второй Екатериной Мошковой составило 54,6 секунды.

«По приезду в Тюмень сразу сказала, что настроена бороться за победу. И своему тренеру из команды Ямала заранее обещала, что выиграю пасьют. Рада, что сумела сдержать слово. Конечно, стрельба играет большую роль», — цитирует биатлонистку «Тюменская арена».

Как и Миронова, Куклина не уверена, что примет участие во всех гонках национального первенства.

«Поговорю с тренером. Но хотелось бы бежать и масс-старт, и эстафету», — заключила победительница гонки преследования.

В свою очередь, Мошкова призналась, что очень рада своему результату. После заключительного огневого рубежа она всего на несколько секунд опережала Маргариту Васильеву, но благодаря уверенной работе ходом смогла отстоять серебряную медаль. Учитывая скорость передвижения по дистанции, Екатерина вполне могла побороться и за золото, но ей помешали два промаха.

«Не стартовала бронзовый призёр спринта Светлана Миронова из Свердловской области, но конкуренция всё равно была очень серьёзной. Что касается Васильевой, то я после заключительной стойки опережала её на семь секунд. Сразу же начала работать изо всех сил, не оглядываясь назад. Потом уже тренеры мне подсказали, что Маргарита отстаёт», — сказала Мошкова.

Спортсменка добавила, что на стрельбище ей мешал сильный ветер.

«Условия были непростыми. 18 мишеней из 20 — для меня это неплохо», — добавила представительница ХМАО — Югра.

Васильева, в свою очередь, отметила, что состояние трассы на арене «Жемчужина Сибири» было значительно лучше, чем в ходе спринтерских гонок.

«В четверг она была мягкая, перемешанная, так что в пасьюте бежать было полегче. Удалось достаточно хорошо отстреляться», — сказала спортсменка, не сумевшая закрыть лишь одну мишень.

На пути к бронзовой медали Васильева преодолела шесть позиций, однако самый впечатляющий рывок удался Виктории Сливко. Спортсменка провалила спринт, завершив его на 33-й строчке, однако в пасьюте смогла попасть в десятку сильнейших. Она промахнулась лишь на первой стойке и финишировала девятой.

«Я очень серьёзно настраивалась на гонку преследования. Спринт у меня не получился — допустила четыре промаха. Было большое желание доказать, что это случайность. Очень сильно хотела попасть в десятку, была обязана это сделать», — призналась биатлонистка.

Триумф Логинова и проблемы Елисеева

В мужской гонке также не обошлось без неожиданностей. Как и Глазырина, Матвей Елисеев не сумел сделать золотой дубль. Проблемы начались уже на первом круге: у спортсмена порвался ремень на винтовке, из-за чего вплоть до огневого рубежа он был вынужден нести оружие в руке. Эта неудача серьёзно сказалась на выступлении атлета, который на первой же лёжке допустил сразу два промаха.

В дальнейшем Елисеев так и не смог прийти в себя, а на оставшихся рубежах промахнулся ещё три раза. Матвей финишировал лишь девятым, уступив победителю 1 минуту 29,3 секунды.

Этим воспользовался его преследователь Александр Логинов. Главный соперник Йоханнеса Бё в Кубке мира вновь не смог порадовать своих поклонников идеальной стрельбой и допустил сразу четыре промаха. На помощь спортсмену пришла его скорость, которая и стала ключевым фактором в борьбе за золото.

«Конечно, четыре промаха помешали мне. Но я рад, что сумел выиграть. Решающей стала последняя стрельба, в которой я ошибок не допустил. Это позволило комфортно провести финишный круг», — признался Логинов.

После финиша спортсмен заметно прихрамывал, однако отметил, что травма беспокоит его с момента старта чемпионата мира в Эстерсунде. Кроме того, он рассказал, нравится ли ему выступать в контактных дисциплинах.

«У нас их много по ходу сезона. Так что мы должны любить их. Мы все бегаем за свои регионы, стараемся показать хороший результат. Это чемпионат России, тут очень много сильных спортсменов. Поэтому надо в каждой гонке выдавать максимум», — заключил победитель пасьюта.

За вторую строчку развернулась ожесточённая борьба между Вадимом Филимоновым из ХМАО — Югра и Максимом Буртасовым из Новосибирской области. Оба спортсмена по разу ошиблись на стрельбище, а судьба серебра решалась на финишном круге. Быстрее оказался Филимонов, опередивший своего конкурента на 4,4 секунды.

При этом бронзовый призёр отметил, что доволен своим выступлением в гонке преследования.

«Не дотерпел, когда пытался удержаться за Филимоновым. Было бы интереснее разобраться с ним на самом финише. Но так сложилось, что проиграл ему на последнем подъёме», — признался Буртасов.

Уже в воскресенье спортсмены проведут гонку с общего старта. По мнению Буртасова, этот забег продемонстрирует степень подготовки спортсменов к первенству страны.

«Завтра все будут в равных условиях. Масс-старт покажет, кто успел восстановиться, а кто нет. Задача в чемпионате России — показать себя. Для этого мы и тренируемся», — заключил биатлонист.

В топ-10 смогли пробиться ещё три представителя сборной России в Кубке мира. Дмитрий Малышко переместился с 13-го на седьмое место, а Пётр Пащенко — с 23-го на восьмое. Четвёртым стал Евгений Гараничев, который допустил всего два промаха и совершил впечатляющий рывок на 14 позиций.

«Доволен гонкой на 85%. Промахнулся на первом рубеже, потому что недооценил ветреность на том щите, с которого закрывал мишени. Пристреливался на другом. Тренеры показали, куда ушёл промах, сделал поправки и попал. На последней стойке справился!» — заявил спортсмен.

Гараничев рассказал, что стало причиной второй ошибки на стрельбище, а также похвалил организаторов за состояние трассы.

«Ветер немножко гулял. Я решил стрелять быстрее, потому что промежутками был штиль. В какой-то момент поторопился. Трасса была хорошо готова. Бежалось легче, чем в спринте», — добавил биатлонист.