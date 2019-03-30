Логинов признался, что выступал с травмой на ЧМ по биатлону

Биатлонист Александр Логинов после победы в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени рассказал о своей травме на первенстве мира.

«Я прихрамывал после финиша? Это у меня давно, я весь чемпионат мира бежал с травмой», — цитирует спортсмена «Тюменская арена».

Он также похвалил работу организаторов ЧР, которые, по его словам, смогли сохранить трассу в хорошем состоянии.

«Четыре промаха мне, конечно, помешали. Но я рад, что сумел выиграть. Решающей стала последняя стрельба, в которой я ошибок не допустил. Это позволило комфортно провести финишный круг», — сказал Логинов.

Ранее Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени.