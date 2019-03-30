Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

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Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
  • Reuters

Логинов финишировал с результатом 32 минуты 10,8 секунды.

Вторым стал Вадим Филимонов с отставанием +14,3 секунды. Замкнул тройку лучших Максим Буртасов.

Ранее Лариса Куклина заняла первое место в гонке преследования на ЧР по биатлону в Тюмени.

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