Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.

Reuters

Логинов финишировал с результатом 32 минуты 10,8 секунды. Вторым стал Вадим Филимонов с отставанием +14,3 секунды. Замкнул тройку лучших Максим Буртасов. Ранее Лариса Куклина заняла первое место в гонке преследования на ЧР по биатлону в Тюмени.