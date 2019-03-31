Сенсация от Семакова, успех Мироновой и пять промахов Логинова: итоги масс-стартов на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России по биатлону в Тюмени разыграли медали в гонках с общего старта. У женщин золото выиграла Светлана Миронова, а Лариса Куклина завоевала свою третью награду на турнире. У мужчин сенсационную победу одержал Владимир Семаков, а Александр Логинов взял бронзу, несмотря на пять промахов.

Победа Мироновой и стабильность Куклиной

В третий соревновательный день чемпионата России по биатлону в Тюмени состоялись масс-старты. Главным событием женской гонки стало триумфальное возвращение Светланы Мироновой. Бронзовый призёр спринта не смогла принять участие в пасьюте из-за проблем со здоровьем, однако к воскресному забегу подошла в отличной форме. Спортсменка показала лучший ход по дистанции и завоевала золото. Не помешали ей даже три промаха и выбежавшая на трассу лайка. Сначала животное посетило пристрелку, а после пыталось занять место в пелотоне.

Стоит отметить, что Миронова продемонстрировала одну из своих лучших стрельб в сезоне. Ранее ей лишь раз удавалось допускать менее четырёх промахов в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Произошло это в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Правда, тогда это не помогло ей подняться выше 20-го места.

«Я не бежала гонку преследования из-за неважного самочувствия. Это было верным решением. Но в масс-старте тоже было тяжело», — цитирует победительницу масс-старта «Тюменская арена».

В борьбе за золото Миронова взяла верх над Ларисой Куклиной. После заключительного огневого рубежа Светлана шла за спиной своей соперницы, но на заключительном отрезке дистанции совершила победный рывок.

«Вообще, это не моя тактика. Встала Ларисе за спину, а когда почувствовала, что надо идти вперёд, сделала это», — заключила биатлонистка.

После трёх гонок Куклина заслужила звание самой стабильной участницы чемпионата России. Она ни разу не финишировала ниже второго места, а в пасьюте и вовсе завоевала золотую медаль. В масс-старте спортсменка приятно удивила своим ходом по дистанции, лишь 11 секунд уступив Мироновой. При этом на стрельбище она смотрелась не так убедительно и не закрыла сразу три мишени.

«Очень довольна, что у меня получился такой чемпионат. Благодарна нашей сервис-бригаде за то, что она отлично отработала в масс-старте. Без этого было бы очень сложно бороться», — призналась Куклина.

Спортсменка в очередной раз продемонстрировала интересную особенность — умение не сбавлять скорость при подходе к стрельбищу. По словам биатлонистки, это является её фирменным приёмом.

«Никогда не замедляюсь перед огневыми рубежами. Благодаря этому могу отыгрывать на отрезке вплоть до десяти секунд», — отметила Куклина.

Виктория Сливко вновь показала заметный прогресс в сравнении с предыдущей гонкой и принесла Тюмени первую медаль в женских соревнованиях. Спортсменка крайне неудачно начала турнир и завершила спринт лишь на 33-м месте, однако в пасьюте сумела отыграть сразу 24 позиции. Пик её формы пришёлся на масс-старт. Биатлонистка допустила всего один промах и завоевала бронзу.

«Первая гонка соревнований меня очень расстроила. Не получилось порадовать своих болельщиков и родных, которые переживают за меня. И вот первая награда пришла. Ходом шла тяжело. Допустила один промах, а золото и серебро взяли спортсменки с тремя осечками. Но медаль всё равно есть, это круто!» — призналась спортсменка.

Спортсменка заверила, что выступит в эстафете, где вместе с Ириной Старых будет представлять Тюменскую область.

«Очень важный старт для нас. Так вышло, что сейчас в команде очень мало женщин. Есть я и Старых, плюс будем брать юниорок. Постараемся так расставиться по этапам, чтобы бороться за высокие места», — добавила Сливко.

Триумф Семакова и пять промахов Логинова

Если успех Мироновой сложно назвать непредсказуемым, то в мужском масс-старте произошла настоящая сенсация. Ещё до старта стало известно, что не выступит победитель спринта Матвей Елисеев. В его отсутствие золотую медаль завоевал представитель Удмуртской Республики Владимир Семаков. Спортсмен, который в последние годы выступал за сборную Украины, идеально отработал на огневых рубежах и в упорной борьбе опередил Максима Буртасова. Бронзовый призёр пасьюта также безупречно стрелял, но ходом уступил своему сопернику чуть более 10 секунд.

Семаков довольно неплохо смотрелся на дистанции и показал пятый ход, чуть больше минуты уступив Александру Логинову. Но при этом он признался, что делал ставку именно на идеальную стрельбу.

«Получилось подойти к этому старту в очень хорошей форме. Настраивался на масс-старт, готовился к нему. Всё сошлось сегодня», — сказал атлет.

Вплоть до заключительного отрезка дистанции Семаков шёл позади Бурдасова, однако на подъёме предпринял мощный спурт и обошёл своего конкурента.

«Взвинтил темп в нужный момент и убежал», — заключил триумфатор.

Несмотря на две медали национального первенства, Буртасову эти соревнования запомнятся обидными проигрышами на финише. В пасьюте он уступил в борьбе за серебро Вадиму Филимонову, а в масс-старте не смог справиться с Семаковым.

«Владимир был посвежее на финишном круге, на предпоследнем подъёме предпринял рывок. Я не смог его поддержать. Вторую гонку подряд недоволен завершением забега. В пасьюте упустил серебро», — признался спортсмен.

При этом он отметил, что в целом положительно оценивает своё выступление на чемпионате России.

«Стрельбой доволен полностью. Итогом гонки тоже. Удалось отработать до конца», — добавил атлет.

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Борьба за бронзу получилась ещё более ожесточённой, а разрыв между спортсменами составил всего 0,5 секунды. На глазах родных болельщиков за место на пьедестале сражались два уроженца Тюменской области — Логинов и Гараничев. Оба спортсмена крайне неудачно отработали на стрельбище, допустив пять и четыре промаха соответственно. Но колоссальное преимущество в скорости обеспечило Александру не только успех в дуэли с партнёром по сборной, но и третью медаль на турнире. При этом именно Евгений стал главным неудачником гонки. Он лидировал вплоть до заключительного огневого рубежа, однако на нём ошибся сразу три раза.

«Исходя из такой стрельбы место на пьедестале — это хороший результат. Пять штрафных кругов — очень много. Что касается сражения с Гараничевым, то, видимо, у меня осталось чуть больше сил на финишный подъём. Выдал небольшой спурт. Достаточно было сделать просвет 5—6 метров», — сказал Логинов.

Тяжело не заметить, что к концу сезона лидер российской сборной стал испытывать серьёзные проблемы со стрельбой. Если на первых четырёх этапах Кубка мира он допускал в среднем по 0,65 промаха на одном огневом рубеже, то на заключительных — 0,966.

«Пока сложно сказать (в чём причина неудачной стрельбы. — RT). Нужно сесть, проанализировать. А времени нет — у нас старты каждый день», — добавил Логинов.