Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов — третий

Владимир Семаков занял первое место в гонке на 15 км с общим стартом на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Представитель Удмуртии преодолел дистанцию за 39 минут 50,2 секунды, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Серебро завоевал спортсмен из Новосибирска Максим Буртасов, также прошедший дистанцию без промахов. Тройку лидеров замкнул двукратный призёр чемпионата мира — 2019 Александр Логинов, в пассиве которого пять промахов.

Четвёртым стал Евгений Гараничев, лидировавший с отрывом около 30 секунд вплоть до последнего огневого рубежа, где допустил три промаха (всего четыре промаха).

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова выиграла масс-старт на ЧР по биатлону.