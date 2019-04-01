Хованцев: за второе место в Кубке мира Логинов бился на лыжах Латыпова

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александр Логинов был вынужден выступать на решающей гонке Кубка мира на лыжах своего партнёра по команде Эдуарда Латыпова.
Хованцев: за второе место в Кубке мира Логинов бился на лыжах Латыпова
  • ©JOHAN AXELSSON
  • globallookpress.com

«У нас в ключевой гонке — масс-старте на финальном этапе в Холменколлене, где Логинов бился за второе место, — Саша бежал на лыжах Эдуарда Латыпова», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Он отметил, что на тренерском совете СБР озвучил проблему с подготовкой лыж к гонкам.

«Нам нужна шлифт-машина, которую мы бы возили с собой на Кубки мира», —пояснил специалист.

В итоге Логинов сумел финишировать 18-м в масс-старте, что позволило ему сохранить за собой второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александра Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР.

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