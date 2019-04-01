Хованцев: за второе место в Кубке мира Логинов бился на лыжах Латыпова

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александр Логинов был вынужден выступать на решающей гонке Кубка мира на лыжах своего партнёра по команде Эдуарда Латыпова.

«У нас в ключевой гонке — масс-старте на финальном этапе в Холменколлене, где Логинов бился за второе место, — Саша бежал на лыжах Эдуарда Латыпова», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Он отметил, что на тренерском совете СБР озвучил проблему с подготовкой лыж к гонкам.

«Нам нужна шлифт-машина, которую мы бы возили с собой на Кубки мира», —пояснил специалист.

В итоге Логинов сумел финишировать 18-м в масс-старте, что позволило ему сохранить за собой второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Александра Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР.