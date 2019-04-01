Хованцев: за второе место в Кубке мира Логинов бился на лыжах Латыпова
- ©JOHAN AXELSSON
- globallookpress.com
«У нас в ключевой гонке — масс-старте на финальном этапе в Холменколлене, где Логинов бился за второе место, — Саша бежал на лыжах Эдуарда Латыпова», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».
Он отметил, что на тренерском совете СБР озвучил проблему с подготовкой лыж к гонкам.
«Нам нужна шлифт-машина, которую мы бы возили с собой на Кубки мира», —пояснил специалист.
В итоге Логинов сумел финишировать 18-м в масс-старте, что позволило ему сохранить за собой второе место в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Александра Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР.