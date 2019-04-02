Золотой дубль сборной ХМАО-Югры, опоздание Малышко и пустая обойма Елисеева: как прошли эстафеты на ЧР по биатлону

В Тюмени на арене «Жемчужина Сибири» завершился чемпионат России по биатлону. В последний день турнира были разыграны медали в эстафетах. Победу одержали мужская и женская сборные ХМАО-Югры, второй год подряд оформляющие золотой дубль. В ходе мужской гонки петербуржец Дмитрий Малышко опоздал на старт из-за проблем с лыжами, а Матвей Елисеев приехал на первый огневой рубеж с пустой обоймой.

Семь промахов Мироновой и рывок Глазыриной

Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершился двумя эстафетными гонками, в которых соревновались команды регионов страны. По традиции, первыми на трассу вышли женщины, а борьба за главную награду развернулась между прошлогодним триумфатором — командой ХМАО-Югры — и сборной Свердловской области, в состав которой входят Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Обе спортсменки уже успели добиться серьёзных успехов на турнире и первенствовали в масс-старте и спринте соответственно.

Однако звёздной команде не удалось пополнить коллекцию золотых медалей в эстафете. Верх взяли биатлонистки из Ханты-Мансийска и Югры. Первый этап они завершили на четвёртом месте, однако впоследствии прочно обосновались на первой строчке и больше её не упускали. Анастасия Морозова и Кристина Резцова допустили всего три промаха на двоих и создали отличный задел для Екатерины Мошковой. Та серьёзно занервничала на заключительной стойке и даже заработала штрафной круг, но ходом смогла добиться победы.

«На самом деле, я первый раз в жизни бежала четвёртый этап. Наверное, не справилась с волнением. Когда девчонки выступали, сильно переживала за них. Видимо, это немного подкосило меня на последнем рубеже. Бежать с таким преимуществом на самом деле не легче, чем в борьбе. Потому что на тебе лежит ответственность и нельзя упустить медаль», — цитирует Мошкову «Тюменская арена».

Морозова, которая стала одним из главных творцов успеха команды, призналась, что была намерена во что бы то ни стало сократить отставание от лидеров.

«Второй этап — это не конец гонки, всё можно изменить. У нас непредсказуемый вид спорта. Так что была надежда, и с ней я шла в бой. В такой ситуации либо рискуешь, либо нет. Я часто так делаю — бросаюсь догонять. Получается не всегда, можно и на штрафной круг зайти. Но в Тюмени вышло сорвать куш!» — объяснила Морозова.

Для спортсменок из Свердловской области гонка получилась крайне сложной. На третьем этапе Миронова допустила сразу семь промахов и была вынуждена пройти два штрафных круга. Однако шедшая следом Глазырина смогла не только опередить своих конкуренток за серебро, но и практически отыграла полутораминутное отставание от лидера. Она идеально отработала на стрельбище и уступила Мошковой всего 17,9 секунды.

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«Отставание было достаточно большое. Сначала старалась догнать соперницу, бежавшую второй. До стрельбы это практически получилось. Тренеры советовали мне не бросаться в гонку, пройти дистанцию равномерно и точно стрелять. Но это сегодня не для меня. Почему-то была уверенность и на лёжке, и на стойке. Хотя мандраж присутствовал», — отметила биатлонистка.

Накануне стало известно, что Глазырина была включена в расширенный список сборной России для подготовки к следующему сезону. Как отметила спортсменка, попадание в национальную команду является её главной целью.

«Если всё удачно сложится, готова трудиться. Чувствую в себе силу, энергию», — заключила Глазырина.

Бронзовую награду завоевали спортсменки из Красноярского края. Чемпионки 2017 года уступили победительницам более минуты, но в концовке смогли опередить команду Новосибирской области, причём на заключительном этапе бежала Маргарита Васильева, недавно дисквалифицированная за допинг.

«Я прекрасно понимала, что надо бороться. У нас был шанс попасть в тройку призёров, поэтому изначально выбрала не свой темп. Решила, что буду догонять соперниц. Видимо, из-за этого меня и не хватило на концовку. Конечно, как и другие девочки, волновалась», — призналась биатлонистка.

Конфуз Малышко и проблемы с винтовкой Елисеева

Мужская эстафета получилась гораздо богаче на события. Всё началось ещё на первом этапе, когда представитель сборной Санкт-Петербурга Дмитрий Малышко опоздал на старт. Из-за проблем с сервисом он не смог вовремя получить лыжи и вышел на дистанцию заметно позже своих соперников. А при передаче эстафеты отличился биатлонист второй команды ХМАО-Югры Алексей Волков. Олимпийский чемпион Сочи допустил обидную ошибку, перепутал поворот и чуть было не отправился на очередной круг.

На втором этапе с непредвиденными трудностями столкнулся Матвей Елисеев. Представитель сборной Москвы прибыл на стрельбище с пустой обоймой и был вынужден вручную вводить каждый патрон, что отняло у него очень много времени. Достаточно напомнить, что неудачи с оружием преследуют его ещё с пасьюта. Тогда у него оторвался ремешок, вследствие чего он был вынужден нести инвентарь в руке на протяжении половины круга.

Проблемами соперников удалось воспользоваться представителям первой команды ХМАО-Югры. Коллектив в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова более чем на десять секунд опередил ближайших конкурентов, в чём им не помешали даже штрафной круг и 11 дополнительных патронов. Местные спортсмены повторили результат прошлогоднего турнира, совместно с женщинами оформив золотой дубль в эстафетах.

«Когда уходил на последний круг, понимал, что первое место мы точно не отдадим. Спокойно ехал, работал, всю информацию передавали. Спасибо всей команде, сработали здорово. Были заминки, но справились», — приводит слова Вадима Филимонова «Матч ТВ».

Накануне спортсмен также был включён в расширенный список сборной России. Сам Филимонов признался, что хотел бы потренироваться с сильнейшими биатлонистами страны.

«Увидел свою фамилию, был очень рад. Хотелось бы посмотреть на себя там. Будем ждать решения тренерского штаба. Пока же едем домой, а потом отдыхать на море», — добавил Филимонов.

В борьбе за второе место спортсмены из первой сборной Башкортостана взяли верх над атлетами из Удмуртской области. На финише Эдуард Латыпов всего на 0,8 секунды опередил Владимира Семакова и принёс своей команде победу. Как и победители забега, серебряные призёры не избежали штрафных кругов, но использовали на четыре запасных патрона меньше.

«Не знал, сколько у меня отставание от Семакова по трассе, на подъёме рискнул и опередил его. Он не смог поиграть со мной «кошки-мышки». До финиша я так и дошёл вторым», — признался Латыпов.