Сборная ХМАО-Югры победила в эстафетной гонке у женщин в рамках ЧР по биатлону
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
В эстафетной гонке 4 × 6 у женщин на чемпионате России по биатлону победу одержала команда ХМАО-Югры с результатом 1:17.20. На старт в составе сборной ХМАО-Югры вышли Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова.
Второе место у Свердловской области (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина), третьими стали представительницы Красноярского края (Елена Чиркова, Наталья Гербулова, Диана Якимец, Маргарита Васильева).
Ранее сообщалось, что Васильева посетит слушания своего дела в IBU.