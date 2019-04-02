Васильева посетит слушания своего дела в IBU

Российская биатлонистка Маргарита Васильева собирается посетить слушания своего дела Международным союзом биатлонистов (IBU). Она направила в организацию соответствующий запрос.

Как сообщает «Матч ТВ», российская биатлонистка Маргарита Васильева направила запрос в IBU для личного присутствия на заседании по своему делу о пропуске трёх допинг-тестов за 12 месяцев.

Спортсменка утверждает, что не сумела правильно заполнить информацию в системе ADAMS, однако её апелляция была отклонена Независимым агентством антидопингового тестирования (WADA).

Васильевой угрожает дисквалификация сроком до двух лет. В нынешнем сезоне биатлонистка в составе сборной России победила на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Ранее Драчёв рассказал, когда IBU примет решение по делу Васильевой.